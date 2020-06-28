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СК проверит данные о сбросе отходов на Талнахской обогатительной фабрике
СК и Росприроднадзор проводят проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону на "Талнахской обогатительной фабрике" в Норильске,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

СК проверит данные о сбросе отходов на Талнахской обогатительной фабрике

10:35 28.06.2020 (обновлено: 10:53 28.06.2020)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. СК и Росприроднадзор проводят проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону на "Талнахской обогатительной фабрике" в Норильске, говорится в сообщениях ведомств.
По данным МЧС, утечка неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища произошла в районе "Талнахской обогатительной фабрики" в Норильске, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.
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Красноярском крае следователи проверяют информацию о сбросе технологических отходов в тундровую зону 28 июня 2020 года. В следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне "Талнахской обогатительной фабрики" обнаружен несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении Следственного комитета.
Как уточнили РИА Новости в Росприроднадзоре, на месте сброса работают сотрудники ведомства, проводятся замеры, информация о превышениях и нарушениях экологических норм проверяется.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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