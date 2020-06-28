Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении скидки при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Скидка при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, составит от десяти до 25 процентов от его цены", — говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке, государство предоставит банкам средства на возмещение выпадающих доходов.

Субсидию получат те, кто предлагает займы со скидкой десять процентов от стоимости авто семьям как минимум с одним ребенком, сотрудникам медучреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. При этом для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25 процентов от цены новой машины.

"Вместе с тем максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличивается с миллиона до полутора миллионов рублей. Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства", — уточнили в правительстве.