https://ria.ru/20200628/1573578400.html
Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении скидки при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, соответствующий... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:29
2020-06-28T11:05
россия
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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https://ria.ru/20200626/1573520021.html
Ибрагим Яблоков
Не совсем понятно зачем бесконечно субсидировать банки, под видом компенсации им процентов. Банки и так жирные, наглые и беспринципные. Субсидии предприятиям даются банкам, субсидии на ипотеку даются банкам. Это безумие, нужны другие инструменты...
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россия
дальний восток
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, дальний восток, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
подписал постановление об утверждении скидки при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Скидка при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, составит от десяти до 25 процентов от его цены", — говорится в сообщении.
Согласно пояснительной записке, государство предоставит банкам средства на возмещение выпадающих доходов.
Субсидию получат те, кто предлагает займы со скидкой десять процентов от стоимости авто семьям как минимум с одним ребенком, сотрудникам медучреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. При этом для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25 процентов от цены новой машины.
"Вместе с тем максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличивается с миллиона до полутора миллионов рублей. Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства", — уточнили в правительстве.
На новую программу в 2020 году выделят 22,5 миллиарда рублей. Планируется, что она не только позволит приобрести авто тем, кто в нем нуждается, но и поддержит российский автопром на фоне пандемии.