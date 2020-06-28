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Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении скидки при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, соответствующий... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:05
россия
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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Не совсем понятно зачем бесконечно субсидировать банки, под видом компенсации им процентов. Банки и так жирные, наглые и беспринципные. Субсидии предприятиям даются банкам, субсидии на ипотеку даются банкам. Это безумие, нужны другие инструменты...
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россия
дальний восток
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, дальний восток, михаил мишустин, экономика

Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам

10:29 28.06.2020 (обновлено: 11:05 28.06.2020)
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© Fotolia / rh2010Покупка нового автомобиля в салоне
Покупка нового автомобиля в салоне
© Fotolia / rh2010
Покупка нового автомобиля в салоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении скидки при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Скидка при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, составит от десяти до 25 процентов от его цены", — говорится в сообщении.
Согласно пояснительной записке, государство предоставит банкам средства на возмещение выпадающих доходов.
Субсидию получат те, кто предлагает займы со скидкой десять процентов от стоимости авто семьям как минимум с одним ребенком, сотрудникам медучреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. При этом для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25 процентов от цены новой машины.
"Вместе с тем максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличивается с миллиона до полутора миллионов рублей. Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства", — уточнили в правительстве.
На новую программу в 2020 году выделят 22,5 миллиарда рублей. Планируется, что она не только позволит приобрести авто тем, кто в нем нуждается, но и поддержит российский автопром на фоне пандемии.
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26 июня, 15:27
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Обсудить 7
РоссияДальний ВостокМихаил МишустинЭкономика
Популярные комментарии
Не совсем понятно зачем бесконечно субсидировать банки, под видом компенсации им процентов. Банки и так жирные, наглые и беспринципные. Субсидии предприятиям даются банкам, субсидии на ипотеку даются банкам. Это безумие, нужны другие инструменты...
28 июня, 10:32
ИЯИбрагим Яблоков
2500103
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