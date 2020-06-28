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Республика Татарстан
Республика Татарстан
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Татарстан открыл магазины, детские и спортивные площадки
Правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление о мерах по предотвращению распространения коронавируса, разрешив открыть магазины площадью РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:27
республика татарстан
коронавирус covid-19
республика татарстан (татарстан)
общество
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353
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коронавирус covid-19, республика татарстан (татарстан), общество

Татарстан открыл магазины, детские и спортивные площадки

10:27 28.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДетская площадка
Детская площадка
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Детская площадка. Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление о мерах по предотвращению распространения коронавируса, разрешив открыть магазины площадью до 800 квадратных метров, детские лагеря отдыха, детские и спортивные площадки, а также вернуть на маршруты туристические автобусы, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".
"В соответствии с последними изменениями, внесенными 27 июня… с 29 июня в регионе вновь открываются для посещений все детские и спортивные площадки. Также разрешается возобновить работу детским лагерям отдыха. Смогут открыться и объекты розничной торговли при наличии отдельного входа и с доступной для посетителей площадью, которая не должна превышать 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Другое послабление ранее введенных ограничений касается возобновления межмуниципальных пассажирских перевозок детей для доставки их в летние лагеря отдыха и туристов. Для туристических поездок граждане должны иметь при себе подтверждающие документы – туристические путевки.
Вместе с тем, в новой редакции постановления содержится указание лицам старше 65 лет с 29 июня по 12 июля соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания).
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С 12 мая в Татарстане была отменена система смс-сообщений для передвижения граждан в условиях самоизоляции, а также обязательность справки при передвижении. Но жителей республики обязали носить маски, (респираторы, повязки), а в торговых объектах и в общественном транспорте кроме маски обязательно ношение перчаток. Также с 12 мая возобновили работу организации сферы услуг и объекты, которые реализуют непродовольственные товары – небольшие магазины одежды и обуви, бытовой техники площадью до 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход, автосалоны, салоны красоты, спа-салоны, химчистки, ремонтные мастерские. Разрешено торжественно регистрировать брак с общим количеством участников не более 10.
С 5 июня правительство Татарстана разрешило жителям республики посещать спортивные центры, плавательные бассейны, фитнес-центры, а также храмы при соблюдении мер социального дистанцирования. Кроме того, с 5 июня для всех въезжающих в республику жителей РФ отменены предоставление справок об отсутствии коронавируса и обязательная двухнедельная самоизоляция.
Кроме того, с 18 июня правительство республики заменило обязательную двухнедельную обсервацию на самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа. С 22 июня разрешена работа государственных центров реабилитации инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями, социально-реабилитационных отделений комплексных центров соцобслуживания и негосударственных поставщиков социальных услуг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Республика ТатарстанКоронавирус COVID-19Республика Татарстан (Татарстан)Общество
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