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Тестовые полеты Boeing 737 Max начнутся 29 июня
Тестовые летные испытания Boeing 737 Max, необходимые для сертификации лайнера, начнутся в понедельник, 29 июня, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:26
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boeing 737, вашингтон (штат), сша, в мире

Тестовые полеты Boeing 737 Max начнутся 29 июня

10:26 28.06.2020
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CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 MaxСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тестовые летные испытания Boeing 737 Max, необходимые для сертификации лайнера, начнутся в понедельник, 29 июня, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что полеты проведет Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) совместно с Boeing. Глава авиарегулятора Стивен Диксон ранее подчеркнул, что лично осуществит пилотирование модели, чтобы убедиться в ее безопасности.
Самолет Boeing-737 Max
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Предполагается, что тренировочные испытания, в ходе которых будет отработан ряд маневров, займут три дня. Как пишет газета, даже если полеты пройдут успешно, Boeing 737 Max придется пройти еще ряд дополнительных регулирующих проверок, на которые могут уйти месяцы. Согласно источникам, компания рассчитывает вернуть лайнеры в эксплуатацию в конце текущего года.
Как отмечает агентство Рейтер, тренировочные полеты пройдут в основном в воздушном пространстве над штатом Вашингтон. По данным агентства, в ходе испытаний отдельное внимание будет уделено надежности системы коррекции маневрирования (MCAS).
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.
В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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