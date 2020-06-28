https://ria.ru/20200628/1573577993.html
В Беверли-Хиллз задержали 28 участников акции против жестокости полиции
Полиция в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) задержала почти 30 человек в ходе проходившей в городе мирной акции протеста против полицейской жестокости, сообщило... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:17
2020-06-28T10:17
беверли-хиллз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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беверли-хиллз, в мире
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Полиция в Беверли-Хиллз
(штат Калифорния
) задержала почти 30 человек в ходе проходившей в городе мирной акции протеста против полицейской жестокости, сообщило местное издание Los Angeles Times
.
Газета отмечает со ссылкой на организатора акции Остина Тарпа, что демонстрация началась в пятницу примерно в 19.30 по местному времени, она собрала около 75 человек. По словам Тарпа, полиция применила для разгона протеста звуковую пушку, собрание было объявлено незаконным.
Сообщается, что были задержаны в общей сложности 28 человек, в основном по подозрению в участии в незаконном собрании. Кроме того, по словам сержанта полиции Томаса Уэста, один из участников акции протеста обвиняется в попытке поджога, после того как он предпринял попытку поджечь американский флаг на здании.
С конца мая во многих крупных городах США
проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.