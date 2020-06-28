В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, из них двадцать восемь - строители одной рабочей площадки, сообщил глава республики Сергей Аксенов

"Подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией . 3 из них выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга. 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

По его словам, из общего числа заболевших 28 человек – строители одной рабочей площадки.

"Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", - подчеркнул Аксенов.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 681 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших - 478 человек.