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Распространение нового коронавируса
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В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, из них двадцать восемь - строители одной рабочей площадки,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:18
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

10:18 28.06.2020
5276
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, из них двадцать восемь - строители одной рабочей площадки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 3 из них выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга. 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, из общего числа заболевших 28 человек – строители одной рабочей площадки.
"Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", - подчеркнул Аксенов.
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 681 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших - 478 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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