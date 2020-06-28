https://ria.ru/20200628/1573577693.html
На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека
После перестрелки на границе Ингушетии с Северной Осетией ранения получили не три, а четыре человека, сообщает МВД по Ингушетии. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:06
2020-06-28T10:06
республика северная осетия - алания
республика ингушетия
назрань
происшествия
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республика ингушетия
назрань
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика северная осетия - алания, республика ингушетия, назрань, происшествия
НАЛЬЧИК, 28 июн - РИА Новости.
После перестрелки на границе Ингушетии
с Северной Осетией
ранения получили не три, а четыре человека, сообщает МВД по Ингушетии.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
МВД Северной Осетии позже сообщило, что в селе Майское Пригородного района произошел конфликт со стрельбой между группой граждан на бытовой почве. В результате один человек скончался, трое были госпитализированы. Все участники конфликта установлены и задержаны. Региональное СУСК возбудило уголовное дело по факту убийства 22-летнего мужчины.
"На северной окраине села Майское Пригородного района РСО-А остановились два автомобиля, из которых вышли пятеро мужчин. После непродолжительного разговора между ними произошла ссора, в ходе которой стороны применили огнестрельное и травматическое оружие. В результате перестрелки все пятеро получили ранения, вследствие которых один человек скончался, а 4 были госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении МВД по Ингушетии.
По его данным, территория, где произошел инцидент - примерно 500 метров к западу от административной границы Ингушетии - относится к юрисдикции органов власти Северной Осетии. "Руководство МВД по Республике Ингушетия
, учитывая, что все пострадавшие ингуши, при этом часть из них – жители республики и госпитализированы в больницу Назрани
, оперативно среагировало на происшествие и направило для содействия коллегам из Северной Осетии группу сотрудников", - отмечает министерство.