На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека

НАЛЬЧИК, 28 июн - РИА Новости. После перестрелки на границе После перестрелки на границе Ингушетии Северной Осетией ранения получили не три, а четыре человека, сообщает МВД по Ингушетии.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.

МВД Северной Осетии позже сообщило, что в селе Майское Пригородного района произошел конфликт со стрельбой между группой граждан на бытовой почве. В результате один человек скончался, трое были госпитализированы. Все участники конфликта установлены и задержаны. Региональное СУСК возбудило уголовное дело по факту убийства 22-летнего мужчины.

"На северной окраине села Майское Пригородного района РСО-А остановились два автомобиля, из которых вышли пятеро мужчин. После непродолжительного разговора между ними произошла ссора, в ходе которой стороны применили огнестрельное и травматическое оружие. В результате перестрелки все пятеро получили ранения, вследствие которых один человек скончался, а 4 были госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении МВД по Ингушетии.