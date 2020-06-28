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На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека
После перестрелки на границе Ингушетии с Северной Осетией ранения получили не три, а четыре человека, сообщает МВД по Ингушетии. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:06
республика северная осетия - алания
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назрань
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республика северная осетия - алания, республика ингушетия, назрань, происшествия

На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека

10:06 28.06.2020
9842
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 июн - РИА Новости. После перестрелки на границе Ингушетии с Северной Осетией ранения получили не три, а четыре человека, сообщает МВД по Ингушетии.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
Сотрудник полиции
Вчера, 01:27
В Ингушетии обстреляли машину, два человека ранены
МВД Северной Осетии позже сообщило, что в селе Майское Пригородного района произошел конфликт со стрельбой между группой граждан на бытовой почве. В результате один человек скончался, трое были госпитализированы. Все участники конфликта установлены и задержаны. Региональное СУСК возбудило уголовное дело по факту убийства 22-летнего мужчины.
"На северной окраине села Майское Пригородного района РСО-А остановились два автомобиля, из которых вышли пятеро мужчин. После непродолжительного разговора между ними произошла ссора, в ходе которой стороны применили огнестрельное и травматическое оружие. В результате перестрелки все пятеро получили ранения, вследствие которых один человек скончался, а 4 были госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении МВД по Ингушетии.
По его данным, территория, где произошел инцидент - примерно 500 метров к западу от административной границы Ингушетии - относится к юрисдикции органов власти Северной Осетии. "Руководство МВД по Республике Ингушетия, учитывая, что все пострадавшие ингуши, при этом часть из них – жители республики и госпитализированы в больницу Назрани, оперативно среагировало на происшествие и направило для содействия коллегам из Северной Осетии группу сотрудников", - отмечает министерство.
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Республика Северная Осетия - АланияРеспублика ИнгушетияНазраньПроисшествия
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