https://ria.ru/20200628/1573577635.html
Число заболевших COVID-19 в Армении превысило 24 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 736 и достигло 24 645, еще шесть человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:04
2020-06-28T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
армения
в мире
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армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, армения, в мире