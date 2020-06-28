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Число заболевших COVID-19 в Армении превысило 24 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 736 и достигло 24 645, еще шесть человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:04
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, армения, в мире

Число заболевших COVID-19 в Армении превысило 24 тысячи

10:04 28.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 736 и достигло 24 645, еще шесть человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В субботу власти республики сообщали о 23 909 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 420 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 24 645 случаев коронавируса. Вылечились 13 116 пациентов. Скончались 426 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 964 пациента, проведены 109 173 теста.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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