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В ДНР заявили о девяти нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР заявили о девяти нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

10:03 28.06.2020
543
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения жилого дома в ДНР
Повреждения жилого дома в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Повреждения жилого дома в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
Вчера, 07:07
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов на западной окраине Донецка повреждено здание школы, загорелись два дома.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 135 единиц", - добавил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
27 июня, 19:14
ВСУ обстреляли жилые дома на окраине Донецка, заявили в ДНР
501021
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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