В ДНР заявили о девяти нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов на западной окраине Донецка повреждено здание школы, загорелись два дома.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 135 единиц", - добавил представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.