Собчак заявила о переломе кисти у режиссера после нападения на Урале

Сам Ерженков на Facebook подтвердил диагноз и опубликовал снимок из травмпункта, на котором он с загипсованной левой рукой.

Схиигумен Сергий (Романов) оказался в центре внимания, когда начал говорить в проповедях о том, что коронавирусная инфекция — это "псевдопандемия", что россиян хотят запереть в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После того как он стал призывать прихожан выходить на улицы и протестовать, епархия запретила ему проповедовать, но отец Сергий продолжал проповеди. Тогда правящий архиерей запретил его в служении. Схиигумена ждет церковный суд.