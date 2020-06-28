Собчак заявила о переломе кисти у режиссера после нападения на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у режиссера Сергея Ерженкова, снимавшего вместе с ней фильм в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, после нападения на съемочную группу подтвердился перелом кисти.
Ранее Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В епархии РИА Новости заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам.
"Сделали снимки. У нашего режиссера Сергея Ерженкова перелом шиловидного отростка. В простонародье кисти", — написала Собчак в своем Telegram-канале.
Сам Ерженков на Facebook подтвердил диагноз и опубликовал снимок из травмпункта, на котором он с загипсованной левой рукой.
Схиигумен Сергий (Романов) оказался в центре внимания, когда начал говорить в проповедях о том, что коронавирусная инфекция — это "псевдопандемия", что россиян хотят запереть в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После того как он стал призывать прихожан выходить на улицы и протестовать, епархия запретила ему проповедовать, но отец Сергий продолжал проповеди. Тогда правящий архиерей запретил его в служении. Схиигумена ждет церковный суд.
Кроме того, на Романова завели административное дело, его рассмотрят 7 июля.