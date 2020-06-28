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Собчак заявила о переломе кисти у режиссера после нападения на Урале
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у режиссера Сергея Ерженкова, снимавшего вместе с ней фильм в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:43
схиигумен сергий (николай романов)
ксения собчак
свердловская область
общество
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https://ria.ru/20200627/1573571061.html
https://ria.ru/20200628/1573572755.html
А нечего было своими отростками размахивать.
84
Эх. Надо было не режиссёру ломать.
68
29
свердловская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155555/07/1555550709_212:0:2539:1309_1400x0_80_0_0_76871de7fa2672a9b94ab54194db179d.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
схиигумен сергий (николай романов), ксения собчак, свердловская область, общество

Собчак заявила о переломе кисти у режиссера после нападения на Урале

10:02 28.06.2020 (обновлено: 12:43 28.06.2020)
15083
© Ксения Собчак \ YoutubeКсения Собчак
Ксения Собчак
© Ксения Собчак \ Youtube
Ксения Собчак. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у режиссера Сергея Ерженкова, снимавшего вместе с ней фильм в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, после нападения на съемочную группу подтвердился перелом кисти.
Ранее Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В епархии РИА Новости заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам.
Ксения Собчак
27 июня, 21:57Религия и мировоззрение
Появилось видео нападения на съемочную группу Собчак в монастыре на Урале
"Сделали снимки. У нашего режиссера Сергея Ерженкова перелом шиловидного отростка. В простонародье кисти", — написала Собчак в своем Telegram-канале.
Сам Ерженков на Facebook подтвердил диагноз и опубликовал снимок из травмпункта, на котором он с загипсованной левой рукой.
Схиигумен Сергий (Романов) оказался в центре внимания, когда начал говорить в проповедях о том, что коронавирусная инфекция — это "псевдопандемия", что россиян хотят запереть в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После того как он стал призывать прихожан выходить на улицы и протестовать, епархия запретила ему проповедовать, но отец Сергий продолжал проповеди. Тогда правящий архиерей запретил его в служении. Схиигумена ждет церковный суд.
Кроме того, на Романова завели административное дело, его рассмотрят 7 июля.
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Вчера, 00:35Религия и мировоззрение
Епархия прокомментировала слова Собчак о нападении в монастыре
91167581271
Обсудить 29
Схиигумен Сергий (Николай Романов)Ксения СобчакСвердловская областьОбщество
Популярные комментарии
А нечего было своими отростками размахивать.
28 июня, 10:11
nakιs Kamakιs
58900116
Эх. Надо было не режиссёру ломать.
28 июня, 10:18
Naum Vygodsky
53120012
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