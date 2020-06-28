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Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:30
александр мясников (врач)
рак
здоровье
открытия - риа наука
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр мясников (врач), рак, здоровье, открытия - риа наука, общество

Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки

10:00 28.06.2020 (обновлено: 16:30 28.06.2020)
201777
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
По его словам, оценить состояние родинок на теле можно с помощью системы "A, B, C, D, E".
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
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Буква А в ней — это асимметрия, пояснил врач. Насторожить может родинка, части которой не будут похожи друг на друга, если разделить ее пополам.

B — border. Важно обратить внимание на границы родимого пятна. У здоровой родинки они четкие, а у той, которая может быть опасной, размытые", — приводят "Вести" слова ведущего.

Буква С в этой системе означает color — цвет. По словам Мясникова, злокачественная родинка, как правило, неровно окрашена.
D — это диаметр. Размеры нормальной родинки находятся в пределах шести миллиметров.
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Е в системе означает эволюцию родинки. Если она не растет, не меняются ее границы и цвет, то такое образование, как правило, не опасно для организма, добавил врач.
Мясников уточнил, что чаще всего от меланомы страдают белокожие, светлоглазые и светловолосые люди.

"Обращайтесь, это надо удалять, делать биопсию — и вы от этого избавитесь".

Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Александр Мясников
врач, телеведущий
2921321102091
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Александр Мясников (врач)ракЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаОбщество
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