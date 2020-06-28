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Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:00
2020-06-28T16:30
александр мясников (врач)
рак
здоровье
открытия - риа наука
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр мясников (врач), рак, здоровье, открытия - риа наука, общество
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников
рассказал в эфире телеканала "Россия
", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
По его словам, оценить состояние родинок на теле можно с помощью системы "A, B, C, D, E".
Буква А в ней — это асимметрия, пояснил врач. Насторожить может родинка, части которой не будут похожи друг на друга, если разделить ее пополам.
B — border. Важно обратить внимание на границы родимого пятна. У здоровой родинки они четкие, а у той, которая может быть опасной, размытые", — приводят "Вести" слова ведущего.
Буква С в этой системе означает color — цвет. По словам Мясникова, злокачественная родинка, как правило, неровно окрашена.
D — это диаметр. Размеры нормальной родинки находятся в пределах шести миллиметров.
Е в системе означает эволюцию родинки. Если она не растет, не меняются ее границы и цвет, то такое образование, как правило, не опасно для организма, добавил врач.
Мясников уточнил, что чаще всего от меланомы страдают белокожие, светлоглазые и светловолосые люди.
"Обращайтесь, это надо удалять, делать биопсию — и вы от этого избавитесь".
Александр Мясников
врач, телеведущий