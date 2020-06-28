Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573577385.html
На востоке Ирака при нападении боевиков ИГ* погибли полицейские
По меньшей мере четверо полицейских погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в провинции Дияла на... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:52
исламское государство
дияла (мухафаза)
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571659467_0:0:2860:1609_1400x0_80_0_0_e39ea266b140d44230a0d5569a83f698.jpg
https://ria.ru/20200626/1573492441.html
https://ria.ru/20200621/1573248386.html
дияла (мухафаза)
ирак
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571659467_0:0:2860:1609_1400x0_80_0_0_e39ea266b140d44230a0d5569a83f698.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571659467_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8946f57e6b0604249806f8dd24f98fd8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571659467_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_245a49edb14c0ffd96b6dab290896b90.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исламское государство, дияла (мухафаза), ирак, в мире

На востоке Ирака при нападении боевиков ИГ* погибли полицейские

09:52 28.06.2020
731
© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Боец спецподразделения в Багдаде. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. По меньшей мере четверо полицейских погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщает иракский новостной портал Baghdadtoday со ссылкой на источник в органах безопасности.
Согласно источнику, боевики ИГ* совершили в субботу вечером нападение на КПП около деревни Абу Ханазир, в результате четверо полицейских погибли, еще двое получили ранения.
Сотрудник полиции в Ираке
26 июня, 02:19
СМИ: в Ираке силовики накрыли цех по изготовлению ракетных установок
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военные США в Ираке
21 июня, 05:34
Американская коалиция уничтожила три укрытия ИГ* на севере Ирака
020104
Обсудить 0
Исламское государствоДияла (мухафаза)ИракВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Социальная сеть Facebook
Скоро начнется "охота на русских": опасную свободу ликвидируют
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Полицейский в Афганистане
В Афганистане при нападении талибов погибли шесть силовиков
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе и Алеппо
Угон автомобиля
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Люди отдыхают у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев не соревноваться в способности обойти закон
Полисы ОСАГО
Союз автостраховщиков запустил новую информационную систему по ОСАГО
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Самолет Ан-2
В Приморье будут выпускать двухмоторный самолет на базе Ан-2
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Экс-глава МВД Иордании призвал ЛАГ выработать единую позицию по Сирии
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке протестующие потребовали сократить бюджет полиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
07:23В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
07:19В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи
07:18Два человека погибли в ДТП на МКАД
07:07В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек
07:05Более 120 человек лечатся от COVID в инфекционной больнице №2 в Москве
06:45Китай выразил США протест из-за давления на китайские компании
06:25В Забайкалье число выявленных случаев COVID-19 достигло 3100
Лента новостейМолния