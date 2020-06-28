На востоке Ирака при нападении боевиков ИГ* погибли полицейские

Согласно источнику, боевики ИГ* совершили в субботу вечером нападение на КПП около деревни Абу Ханазир, в результате четверо полицейских погибли, еще двое получили ранения.

В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.