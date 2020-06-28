Среди новых больных COVID-19 в Тамбовской области оказались две школьницы

ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Две девочки школьного возраста оказались среди 45 новых пациентов с коронавирусом в Две девочки школьного возраста оказались среди 45 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число больных возросло до 4592, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 45 новых случаев COVID-19.

"Из них: 25 мужчин, 18 женщин, 2 детей (девочки 11, 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 45 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4637, из них 1629 без клинических проявлений.

Выздоровел 2791 пациент, в том числе 1340 выписаны из стационара, 1451 снят с амбулаторного наблюдения на дому. Умер 21 человек.

На госпитализации в настоящий момент остаются 469 человек, из них диагноз "пневмония" у 377 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3272 человека, из них подтверждённых случаев COVID-19 - 1356.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.