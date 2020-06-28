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Распространение нового коронавируса
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Среди новых больных COVID-19 в Тамбовской области оказались две школьницы
Две девочки школьного возраста оказались среди 45 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных возросло до 4592, сообщила... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

Среди новых больных COVID-19 в Тамбовской области оказались две школьницы

09:49 28.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Две девочки школьного возраста оказались среди 45 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных возросло до 4592, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 45 новых случаев COVID-19.
"Из них: 25 мужчин, 18 женщин, 2 детей (девочки 11, 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 45 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4637, из них 1629 без клинических проявлений.
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Выздоровел 2791 пациент, в том числе 1340 выписаны из стационара, 1451 снят с амбулаторного наблюдения на дому. Умер 21 человек.
На госпитализации в настоящий момент остаются 469 человек, из них диагноз "пневмония" у 377 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3272 человека, из них подтверждённых случаев COVID-19 - 1356.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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