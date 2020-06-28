https://ria.ru/20200628/1573577321.html
Среди новых больных COVID-19 в Тамбовской области оказались две школьницы
Две девочки школьного возраста оказались среди 45 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных возросло до 4592, сообщила... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:49
2020-06-28T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_187:0:2547:1327_1400x0_80_0_0_8c4dad1ca892d5f9c7e823fad87a0234.jpg
https://ria.ru/20200626/1573537784.html
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_187:0:2547:1327_1400x0_80_0_0_8c4dad1ca892d5f9c7e823fad87a0234.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2421:1815_1400x0_80_0_0_7a4c5a45b68f1a56041eb842d89fc4e8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_262:0:2077:1815_1400x0_80_0_0_ca29bc00bf2cfa911d02b706c4a711ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество
ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости.
Две девочки школьного возраста оказались среди 45 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области
, общее число больных возросло до 4592, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 45 новых случаев COVID-19.
"Из них: 25 мужчин, 18 женщин, 2 детей (девочки 11, 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 45 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4637, из них 1629 без клинических проявлений.
Выздоровел 2791 пациент, в том числе 1340 выписаны из стационара, 1451 снят с амбулаторного наблюдения на дому. Умер 21 человек.
На госпитализации в настоящий момент остаются 469 человек, из них диагноз "пневмония" у 377 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3272 человека, из них подтверждённых случаев COVID-19 - 1356.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.