https://ria.ru/20200628/1573577280.html
В России провели более 19 миллионов тестов на коронавирус
Более 19 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 298,5 РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:48
2020-06-28T09:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_beea1c7c87f0304901b3bff7e34a7dfa.jpg
https://ria.ru/20200628/1573576908.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_beea1c7c87f0304901b3bff7e34a7dfa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_58c84f370935a2bd34e2f2c7a50ff63c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_014a5d2b029de6072af238a22e49738d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество