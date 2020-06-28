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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573577280.html
В России провели более 19 миллионов тестов на коронавирус
Более 19 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 298,5 РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_beea1c7c87f0304901b3bff7e34a7dfa.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 19 миллионов тестов на коронавирус

09:48 28.06.2020
259
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 19 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 298,5 тысяч человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По состоянию на 28.06.2020 проведено 19 044 954 исследования",- говорится в сообщении.
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Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 298 505 человек, уточняется в материале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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