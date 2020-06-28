Зеленский призвал украинцев не соревноваться в способности обойти закон

"Мы должны научиться уважать права друг друга, понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека и уважать закон, а не соревноваться в способности как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем в перегруженной фуре. А особенно помнить в те моменты, когда мы готовы разорвать виртуально или реально кого угодно, кто имеет другое мнение", - заявил Зеленский.