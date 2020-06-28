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Зеленский призвал украинцев не соревноваться в способности обойти закон
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня конституции страны призвал своих сограждан уважать закон, а не соревноваться в способности обойти его,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:45
владимир зеленский
херсонская область
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
владимир зеленский, херсонская область , украина, в мире

Зеленский призвал украинцев не соревноваться в способности обойти закон

09:45 28.06.2020
6921
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня конституции страны призвал своих сограждан уважать закон, а не соревноваться в способности обойти его, соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram главы государства в воскресенье.
Двадцать восьмого июня на Украине празднуется День конституции.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
25 июня, 16:27
Зеленский заявил, что "идет в разведку"
"Мы должны научиться уважать права друг друга, понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека и уважать закон, а не соревноваться в способности как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем в перегруженной фуре. А особенно помнить в те моменты, когда мы готовы разорвать виртуально или реально кого угодно, кто имеет другое мнение", - заявил Зеленский.
Свое видеообращение глава государства записал на фоне пляжа во время визита в Херсонскую область. Несмотря на обстановку, Зеленский был одет в костюм.
Президент Украины Владимир Зеленский
27 июня, 15:14
Зеленский заявил, что в стране очень низкий уровень антисемитизма
6363117
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Владимир ЗеленскийХерсонская областьУкраинаВ мире
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