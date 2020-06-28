В Москве в воскресенье ожидают ливни с грозой и градом

"Сегодня на погоду столичного региона начнет оказывать влияние приближающийся с севера холодный атмосферный фронт. В Москве переменная облачность, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами, в отдельных районах возможен град. Плюс 26 - плюс 28 тепла в столице, плюс 24 - плюс 29 - в Подмосковье", - рассказал Леус.