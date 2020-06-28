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В Москве в воскресенье ожидают ливни с грозой и градом
Ливни с грозой и градом ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:41
михаил леус
москва
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
михаил леус, москва, общество

В Москве в воскресенье ожидают ливни с грозой и градом

09:41 28.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ливни с грозой и градом ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду столичного региона начнет оказывать влияние приближающийся с севера холодный атмосферный фронт. В Москве переменная облачность, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами, в отдельных районах возможен град. Плюс 26 - плюс 28 тепла в столице, плюс 24 - плюс 29 - в Подмосковье", - рассказал Леус.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
27 июня, 12:09
Нур-Султан вновь затопило после дождя
По словам синоптика, ожидается северный ветер, 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Давление понижается, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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