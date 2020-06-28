https://ria.ru/20200628/1573576908.html
В Москве еще 1052 пациента вылечились от коронавируса
Еще 1052 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего число выздоровевших превысило 147 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:35
2020-06-28T09:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668140_311:8:3280:1678_1400x0_80_0_0_61293022f5e2da8c5614781177697a1c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество