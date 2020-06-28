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ДНР развернула госпиталь для обсервации прибывших из Украины
МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики развернуло мобильный госпиталь для обсервации прибывших с подконтрольной Киеву территории, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:24
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ДНР развернула госпиталь для обсервации прибывших из Украины

09:40 28.06.2020 (обновлено: 10:24 28.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПалаточный лагерь в Донецке для жителей Украины
Палаточный лагерь в Донецке для жителей Украины
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Палаточный лагерь в Донецке для жителей Украины
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики развернуло мобильный госпиталь для обсервации прибывших с подконтрольной Киеву территории, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.
Работа пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе в марте была приостановлена из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. С 22 июня ДНР через КПП "Еленовка" начала пропускать желающих выехать на подконтрольную Киеву территорию. С 25 июня был возобновлен пропуск лиц, желающих въехать в республику с условием обязательного двухнедельного карантина. По решению властей ДНР, с 28 июня пропуск через линию соприкосновения приостановлен.
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"Для увеличения имеющегося коечного фонда на территории клинической больницы профзаболеваний был развернут мобильный медицинский госпиталь МЧС с элементами жизнеобеспечения. В мобильном медицинском госпитале МЧС организован осмотр 55 граждан, прибывших с территории Украины и их последующее размещение с целью обсервации", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая областьВ мире
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