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Около ста населенных пунктов Украины остаются подтопленными
Более 1300 домов в 95 населенных пунктах Украины остаются подтопленными после наводнения, вызванного обильными дождями в западных регионах страны, сообщила в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:28
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мид украины, нато, мвд украины, украина, в мире

Около ста населенных пунктов Украины остаются подтопленными

09:28 28.06.2020
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© REUTERS / StringerВосстановительные работы в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
Восстановительные работы в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
© REUTERS / Stringer
Восстановительные работы в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Более 1300 домов в 95 населенных пунктах Украины остаются подтопленными после наводнения, вызванного обильными дождями в западных регионах страны, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник МВД Украины ввел чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения.
"В 95 (было 349) населенных пунктах подтоплены 1364 дома, два объекта социальной и бытовой сферы. Затоплены 1588 подвалов, 2795 приусадебных участков. Разрушено 150,5 км автодорог, 83 моста. Повреждено 582 км автодорог и 216 мостов", - говорится в сообщении на сайте ведомства
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины
27 июня, 13:15
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