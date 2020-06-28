Около ста населенных пунктов Украины остаются подтопленными

"В 95 (было 349) населенных пунктах подтоплены 1364 дома, два объекта социальной и бытовой сферы. Затоплены 1588 подвалов, 2795 приусадебных участков. Разрушено 150,5 км автодорог, 83 моста. Повреждено 582 км автодорог и 216 мостов", - говорится в сообщении на сайте ведомства