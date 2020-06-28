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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573576414.html
Собянин оценил последствия снятия ограничений в Москве
Ничего ужасного после очередного снятия ограничений из-за коронавируса не произошло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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https://ria.ru/20200626/1573494169.html
В Москве может и уменьшается,а в регионах увеличивается,вообще ужас что творится.
83
Отлично! )) Кстати заметил ажиотаж в веломагазинах. Москвичи массово скупают бюджетные велики до 25 т.р.
48
19
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил последствия снятия ограничений в Москве

09:23 28.06.2020 (обновлено: 13:35 28.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Девушки фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ничего ужасного после очередного снятия ограничений из-за коронавируса не произошло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Многие даже потирали ручки, говорили: "Вот, смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет". Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Он отметил, что за последнюю неделю снижается число выявленных случаев заражения, а также количество госпитализированных пациентов.
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Отмена ограничений в Москве

В июне московские власти начали постепенно смягчать ограничения, введенные в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.
Так, с 9 июня в городе отменили режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу. Также открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции.
С 16 июня принимают посетителей музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, а также стоматологические клиники.
Спустя неделю открылись фитнес-клубы и бассейны, а москвичам разрешили заниматься спортом на уличных тренажерах, сидеть в беседках и на скамейках в парках, проводить торжественные бракосочетания. Также к обычному режиму работы вернулись детские сады и учреждения соцзащиты, а рестораны и кафе открыли для посетителей стационарные помещения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
8026729136
Обсудить 19
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
В Москве может и уменьшается,а в регионах увеличивается,вообще ужас что творится.
28 июня, 09:40
Алёна
38126234
Отлично! )) Кстати заметил ажиотаж в веломагазинах. Москвичи массово скупают бюджетные велики до 25 т.р.
28 июня, 10:33
Ярослав Погодин
3742023
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