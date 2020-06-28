Собянин оценил последствия снятия ограничений в Москве

Девушки фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ничего ужасного после очередного снятия ограничений из-за Сергей Собянин. Ничего ужасного после очередного снятия ограничений из-за коронавируса не произошло, заявил мэр Москвы

"Многие даже потирали ручки, говорили: "Вот, смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет". Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1"

Он отметил, что за последнюю неделю снижается число выявленных случаев заражения, а также количество госпитализированных пациентов.

Отмена ограничений в Москве

В июне московские власти начали постепенно смягчать ограничения, введенные в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.

Так, с 9 июня в городе отменили режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу. Также открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции.

С 16 июня принимают посетителей музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, а также стоматологические клиники.

Спустя неделю открылись фитнес-клубы и бассейны, а москвичам разрешили заниматься спортом на уличных тренажерах, сидеть в беседках и на скамейках в парках, проводить торжественные бракосочетания. Также к обычному режиму работы вернулись детские сады и учреждения соцзащиты, а рестораны и кафе открыли для посетителей стационарные помещения.