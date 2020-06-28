Названы продукты, ускоряющие старение

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.

Вредными диетолог назвала сильно переработанные продукты, в которых содержится как минимум пять добавок — красители, ароматизаторы, консерванты, загустители и другие. В эту категорию входят сосиски, колбасы, магазинные котлеты и другие полуфабрикаты, выпечка, молочные десерты, газировка.

Ученые полагают, что при несбалансированном питании сокращаются концевые участки хромосом — теломеры, ответственные за старение. По другой теории, старение кожи и организма происходит из-за увеличения количества свободных радикалов в клетках. Они образуются в том числе при термической обработке употребляемых продуктов.

"Действие переработанных продуктов могут нейтрализовать сложные углеводы. Они способны связывать излишки глюкозы и тем самым нормализовать уровень сахара в крови", — рассказала Прунцева " Аргументам и фактам ".

Диетолог порекомендовала включить в рацион хлеб, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, а также употреблять около 400 граммов фруктов и овощей в сутки.