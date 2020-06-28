https://ria.ru/20200628/1573576329.html
Названы продукты, ускоряющие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:13
2020-06-28T16:01
старение
сахар
открытия - риа наука
диета
питание
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https://ria.ru/20200422/1570427664.html
https://ria.ru/20200307/1568263794.html
Татьяна Юсова
Если посмотреть фотографии всего столетней давности, когда не было газировки, магазинных котлет, красителей и ароматизаторов, то мы удивимся, что сорокалетние выглядели, как сейчас в 50-60, а 50-ти летние, как глубокие старики. Да и продолжительность жизни, даже если не считать болезни, была намного меньше. А в целом, статья ни о чем. Прописные истины, известные всем и миллион раз озвученные во всех СМИ.
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Афоня Борщёв
Уже в политике надоело - в пищу перебрались радикалы! Причём свободных радикалов всё больше и больше! )))
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
старение, сахар, открытия - риа наука, диета, питание
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.
Вредными диетолог назвала сильно переработанные продукты, в которых содержится как минимум пять добавок — красители, ароматизаторы, консерванты, загустители и другие. В эту категорию входят сосиски, колбасы, магазинные котлеты и другие полуфабрикаты, выпечка, молочные десерты, газировка.
Ученые полагают, что при несбалансированном питании сокращаются концевые участки хромосом — теломеры, ответственные за старение. По другой теории, старение кожи и организма происходит из-за увеличения количества свободных радикалов в клетках. Они образуются в том числе при термической обработке употребляемых продуктов.
"Действие переработанных продуктов могут нейтрализовать сложные углеводы. Они способны связывать излишки глюкозы и тем самым нормализовать уровень сахара в крови", — рассказала Прунцева "Аргументам и фактам".
Диетолог порекомендовала включить в рацион хлеб, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, а также употреблять около 400 граммов фруктов и овощей в сутки.
Не менее важно следить за количеством и качеством белка. Котлета из бургера, сырокопченая колбаса или сосиски содержат не столько белок, сколько жиры и различные усилители вкуса, так что эти продукты не восполнят нехватку белка, в отличие от рыбы, птицы, нежирного мяса, творога или яиц, добавила врач.