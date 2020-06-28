На фабрике в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости

По его данным, сообщение об инциденте поступила в 06.30 (мск) от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы.

"О том, что в микрорайоне Талнах в районе "Талнахской обогатительной фабрики" из хвостохранилища производится несанкционированная перекачка жидкости в тундровую зону, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах", - сообщили в главке.