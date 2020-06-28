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На фабрике в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости
Утечка неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища произошла в районе "Талнахской обогатительной фабрики" в Норильске, есть... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске
Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске.
2020-06-28T09:13
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

На фабрике в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости

09:13 28.06.2020 (обновлено: 14:40 28.06.2020)
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КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Утечка неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища произошла в районе "Талнахской обогатительной фабрики" в Норильске, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
По его данным, сообщение об инциденте поступила в 06.30 (мск) от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы.
"О том, что в микрорайоне Талнах в районе "Талнахской обогатительной фабрики" из хвостохранилища производится несанкционированная перекачка жидкости в тундровую зону, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах", - сообщили в главке.
На месте находится оперативная группа Норильского ПСГ, перекачка жидкости прекращена, производится оценка масштабов загрязнения. Информация доведена до взаимодействующих организаций.
На месте работают 11 человек и 3 единицы техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
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