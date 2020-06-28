На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19

По состоянию на 28 июня на Украине выявлено 42 982 случая инфицирования COVID-19, из них 917 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 129 человек, из них 19 за последние сутки. Всего выздоровели 18 934 человека, из них 233 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.