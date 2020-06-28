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На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на Украине выросло за минувшие сутки на 917, до 42 982, сообщает в воскресенье система... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:13
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19

09:10 28.06.2020 (обновлено: 09:13 28.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория для тестирования на коронавирус
Лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лаборатория для тестирования на коронавирус . Архивное фото
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на Украине выросло за минувшие сутки на 917, до 42 982, сообщает в воскресенье система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
По состоянию на 28 июня на Украине выявлено 42 982 случая инфицирования COVID-19, из них 917 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 129 человек, из них 19 за последние сутки. Всего выздоровели 18 934 человека, из них 233 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской – 173, Ровенской – 93 и Закарпатской области – 86. В Киеве за сутки коронавирусом заболели 69 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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