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Собянин рассказал о периоде адаптации в детских садах
Сейчас в детских садах происходит период адаптации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:04
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о периоде адаптации в детских садах

09:04 28.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сейчас в детских садах происходит период адаптации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сложно детским садам адаптироваться в настоящее время. Это особые требования персоналу, педагогам, воспитателям, нянечкам - масочный режим, перчатки, это необходимость чаще дезинфицировать, разделить потоки ребятишек, чтобы они не пересекались, и целый ряд других требований. Это как дополнительная нагрузка. Сейчас происходит период адаптации", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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