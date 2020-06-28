Испытатели вакцины от COVID-19 проголосовали по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Военнослужащие и гражданские добровольцы, находящиеся на изоляции в филиале госпиталя имени Бурденко на время клинических испытаний вакцины от коронавируса, приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает Минобороны РФ.
"Для предоставления добровольцам гарантированной законом возможности волеизъявления в госпитале организована работа выездной избирательной комиссии. В ходе голосования были соблюдены все необходимые санитарные требования", - сказали в военном ведомстве.
Члены комиссии находились в соответствующей экипировке. Весь задействованный инвентарь, включая урну для выездного голосования, бюллетени, наборы с брошюрами, бланками заявлений, одноразовыми ручками, масками, перчатками и прочим, прошел дополнительную дезинфекцию перед голосованием. "Костюмы, в которых находились члены избирательной комиссии, также периодически обрабатывались в ходе проведения голосования добровольцев", - сообщили в Минобороны.
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти – второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте – через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.