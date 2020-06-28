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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Испытатели вакцины от COVID-19 проголосовали по поправкам в Конституцию
Военнослужащие и гражданские добровольцы, находящиеся на изоляции в филиале госпиталя имени Бурденко на время клинических испытаний вакцины от коронавируса,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:03
голосование по поправкам в конституцию
россия
общество
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РИА Новости
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353
60
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60
россия, общество

Испытатели вакцины от COVID-19 проголосовали по поправкам в Конституцию

09:03 28.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Работа информационного центра ЦИК России. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Военнослужащие и гражданские добровольцы, находящиеся на изоляции в филиале госпиталя имени Бурденко на время клинических испытаний вакцины от коронавируса, приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает Минобороны РФ.
"Для предоставления добровольцам гарантированной законом возможности волеизъявления в госпитале организована работа выездной избирательной комиссии. В ходе голосования были соблюдены все необходимые санитарные требования", - сказали в военном ведомстве.
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Члены комиссии находились в соответствующей экипировке. Весь задействованный инвентарь, включая урну для выездного голосования, бюллетени, наборы с брошюрами, бланками заявлений, одноразовыми ручками, масками, перчатками и прочим, прошел дополнительную дезинфекцию перед голосованием. "Костюмы, в которых находились члены избирательной комиссии, также периодически обрабатывались в ходе проведения голосования добровольцев", - сообщили в Минобороны.
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти – второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте – через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияОбщество
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