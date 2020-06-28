В Якутии за два дня явка составила 12,99 процента

ЯКУТСК, 28 июн – РИА Новости. За два дня с начала голосования на избирательные участки пришли свыше 80 тысяч якутян, явка составила 12,99% от общего числа избирателей, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Якутии Иван Андросов.
По словам Андросова, в Якутии 645 109 избирателей. Голосование по поправкам в Конституцию РФ 25 июня стартовало в более 800 избирательных участках Якутии, в том числе 791 постоянных избирательных участка и 25 временных.
"За 25 и 26 июня в республике проголосовали 83 818 якутян, из них в помещениях для голосования - 59 220 человек. Явка избирателей составила 12,99%. В столице региона – в Якутске в голосовании приняли участие 10 534 горожан. Нарушений на избирательных участках не выявлено", - рассказал собеседник агентства.
Как отметил представитель ЦИК Якутии, работа в избирательных участках организована в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями. "В районах и городах республики, где сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, порядка 2800 работников избирательных комиссий прошли тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции", - поделился зампредседателя.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.