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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573575866.html
В Якутии за два дня явка составила 12,99 процента
За два дня с начала голосования на избирательные участки пришли свыше 80 тысяч якутян, явка составила 12,99% от общего числа избирателей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:11
голосование по поправкам в конституцию
республика саха (якутия)
москва
нижегородская область
якутск
общество
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика саха (якутия), москва, нижегородская область, якутск, общество

В Якутии за два дня явка составила 12,99 процента

09:10 28.06.2020 (обновлено: 09:11 28.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСанитарная обработка кабинок для голосования на избирательном участке
Санитарная обработка кабинок для голосования на избирательном участке
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Санитарная обработка кабинок для голосования на избирательном участке. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 июн – РИА Новости. За два дня с начала голосования на избирательные участки пришли свыше 80 тысяч якутян, явка составила 12,99% от общего числа избирателей, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Якутии Иван Андросов.
По словам Андросова, в Якутии 645 109 избирателей. Голосование по поправкам в Конституцию РФ 25 июня стартовало в более 800 избирательных участках Якутии, в том числе 791 постоянных избирательных участка и 25 временных.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
27 июня, 20:29Голосование по поправкам в Конституцию
Явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов
"За 25 и 26 июня в республике проголосовали 83 818 якутян, из них в помещениях для голосования - 59 220 человек. Явка избирателей составила 12,99%. В столице региона – в Якутске в голосовании приняли участие 10 534 горожан. Нарушений на избирательных участках не выявлено", - рассказал собеседник агентства.
Как отметил представитель ЦИК Якутии, работа в избирательных участках организована в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями. "В районах и городах республики, где сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, порядка 2800 работников избирательных комиссий прошли тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции", - поделился зампредседателя.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.
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27 июня, 18:35Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика Саха (Якутия)МоскваНижегородская областьЯкутскОбщество
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