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Албанскому архиепископу Анастасиосу сделали операцию на сердце
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасиос в пятницу был госпитализирован в связи с болями в сердце, ему успешно сделана ангиопластика, сообщил секретариат РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:56
2020-06-28T08:56
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албания, общество
АФИНЫ, 28 июн - РИА Новости. Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасиос в пятницу был госпитализирован в связи с болями в сердце, ему успешно сделана ангиопластика, сообщил секретариат архиепископии.
В сообщении "Небольшие перипетии со здоровьем Архиепископа Анастасиоса" говорится, что в пятницу архиепископ после сердечного приступа был помещен в больницу в Тиране
.
"Был обнаружен стеноз коронарной артерии, и в тот же день была выполнена ангиопластика с размещением двух стентов, с большим успехом", - говорится в сообщении.
По информации архиепископии, состояние здоровья Анастасиоса "очень удовлетворительное".
"Лечащие врачи сообщили ему, что он может вернуться в архиепархию в течение двух дней", - говорится в сообщении.
Анастасиосу 90 лет, он возглавил албанскую архиепископию в 1992 году.