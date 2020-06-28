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Распространение нового коронавируса
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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 117 человек с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 536 человек, у 117 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:10
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 117 человек с COVID-19

08:35 28.06.2020 (обновлено: 09:10 28.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 536 человек, у 117 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"28.06.2020 (119 сутки работы с COVID). В больнице 536 человек (в том числе 10 в реанимации), из них: 186 человек с подозрением на COVID, 117 случаев подтверждено лабораторно, из них: 9/8 детей, 9/9 беременных, рожениц и родильниц, 6/4 человека в хирургическом отделении, 6/6 пациентов в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала она в Facebook.
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Краснова также добавила, что за сутки в больницу поступило 47 человек, из них у четверых подтвержден COVID-19, кроме того, выписано 13 человек, трое вылечились от новой коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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