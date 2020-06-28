В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 117 человек с COVID-19

В России провели более 18,7 миллиона тестов на коронавирус

В России провели более 18,7 миллиона тестов на коронавирус

Краснова также добавила, что за сутки в больницу поступило 47 человек, из них у четверых подтвержден COVID-19, кроме того, выписано 13 человек, трое вылечились от новой коронавирусной инфекции.