https://ria.ru/20200628/1573575579.html
ДНР вновь закрыла КПП на границе с Украиной
ДНР с 28 июня закрыла границу с Украиной. Соответствующий указ накануне подписал глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:34
2020-06-28T16:18
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
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донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573301520_0:43:3072:1771_1400x0_80_0_0_1d6dfb15f614a5ec99a4826f3b341a68.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире