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ДНР вновь закрыла КПП на границе с Украиной
ДНР с 28 июня закрыла границу с Украиной. Соответствующий указ накануне подписал глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:18
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире

ДНР вновь закрыла КПП на границе с Украиной

08:34 28.06.2020 (обновлено: 16:18 28.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей АверинКонтрольно-пропускной пункт в ДНР
Контрольно-пропускной пункт в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Контрольно-пропускной пункт в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ДНР с 28 июня закрыла границу с Украиной. Соответствующий указ накануне подписал глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.
Согласно документу, прекращается движение гражданского транспорта и пешеходов через контрольный пункт в поселке Еленовка на линии соприкосновения.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
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