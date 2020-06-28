https://ria.ru/20200628/1573575551.html
Спорт в Москве быстро восстановится после пандемии, уверен Собянин
Спорт быстро восстановится в Москве после пандемии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:41
2020-06-28T08:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572746128_0:148:3115:1900_1400x0_80_0_0_14aa9a9d4f6ddc5bffe05139bb92dcb5.jpg
https://ria.ru/20200625/1573483274.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572746128_0:148:3115:1900_1400x0_80_0_0_14aa9a9d4f6ddc5bffe05139bb92dcb5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572746128_192:0:2921:2047_1400x0_80_0_0_186fbbdf08d3dedf7070d14458874d98.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572746128_533:0:2580:2047_1400x0_80_0_0_efd3e3475a478fb246fde0a8ec24faf1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество