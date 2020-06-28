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Спорт в Москве быстро восстановится после пандемии, уверен Собянин
Спорт быстро восстановится в Москве после пандемии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:41
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Спорт в Москве быстро восстановится после пандемии, уверен Собянин

08:41 28.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спорт быстро восстановится в Москве после пандемии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Бурно возвращаются спортивные сооружения в парки, скверы. Я думаю, молодежное движение, спорт быстро восстановится в городе", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Мэр Москвы Сергей Собянин
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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