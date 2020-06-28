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Полиция подтвердила гибель двух людей при стрельбе в Калифорнии
Полиция округа Техама подтвердила гибель двоих людей, включая подозреваемого, в результате инцидента со стрельбой в распределительном центре компании Walmart в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:40
майк джонстон
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майк джонстон, walmart, калифорния, в мире

Полиция подтвердила гибель двух людей при стрельбе в Калифорнии

08:22 28.06.2020 (обновлено: 08:40 28.06.2020)
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© AP Photo / Noah BergerСотрудники полиции в Калифорнии
Сотрудники полиции в Калифорнии
© AP Photo / Noah Berger
Сотрудники полиции в Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полиция округа Техама подтвердила гибель двоих людей, включая подозреваемого, в результате инцидента со стрельбой в распределительном центре компании Walmart в американском городе Ред Блафф в Калифорнии.
По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 15.30 по местному времени (1.30 мск) во время пересменки, пишут местные СМИ. Сообщается также, что в ходе инцидента белый автомобиль въехал в двери распределительного пункта.
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Помощник шерифа округа Техама Фил Джонстон во время пресс-конференции сообщил, что один из погибших, Мартин Харо-Лозано, являлся сотрудником распределительного центра. Он добавил, что подозреваемому в стрельбе, который также погиб, был 31 год, и он мог ранее иметь определенные связи с этой организацией.
"У нас есть один погибший. Я могу назвать его. Его фамилия Харо-Лозано, имя – Мартин. Он, предположительно, из Орленда, штат Калифорния. Он является сотрудником Walmart … Мы установили личность стрелка, который также погиб, но его близкие пока не были уведомлены … Это белый мужчина 31 года", - сказал помощник шерифа, выступление которого транслировало издание Record Searchlight.
Джонстон также сообщил о нескольких пострадавших, которые были госпитализированы. По его словам, их ранения на данный момент не представляют опасности для жизни, но ситуация может измениться.
Помощник шерифа отметил, что расследование происшествия продолжается. Мотивы подозреваемого пока не известны.
Как сообщает Record Searchlight со ссылкой на Джонстона, подозреваемый перед тем, как открыть стрельбу, сделал четыре круга по парковке, потом врезался в здание. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой.
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