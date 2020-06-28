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В римской пиццерии рассказали о работе с людьми с синдромом Дауна
В одном из жилых кварталов на юго-востоке Рима уже два десятилетия работает Locanda dei Girasoli - ресторан и пиццерия, где большая часть сотрудников имеют... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:20
лацио
краков
рим
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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лацио, краков, рим, в мире

В римской пиццерии рассказали о работе с людьми с синдромом Дауна

08:20 28.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид города Рима
Вид города Рима
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид города Рима. Архивное фото
РИМ, 28 июн - РИА Новости, Александр Логунов. В одном из жилых кварталов на юго-востоке Рима уже два десятилетия работает Locanda dei Girasoli - ресторан и пиццерия, где большая часть сотрудников имеют синдром Дауна. О том, как заведение пережило пандемию коронавируса и как своё место в нем нашли 14 "особенных" людей, РИА Новости рассказал один из его создателей Энцо Римиччи (Enzo Rimicci).
"Наша история берет начало в 1998 году, когда несколько родителей решили объединить усилия, поняв, что для их детей возможностей найти работу ничтожно мало", - заявил Римиччи, который возглавляет некоммерческий консорциум Sintesi, объединяющий несколько проектов с социальной направленностью.
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В разговоре с корреспондентом агентства Римиччи - подтянутый и энергичный неаполитанец 60 лет - сразу подчеркивает, что его Locanda dei Girasoli (дословный перевод - "Постоялый двор подсолнухов") существует исключительно по законам рынка как коммерческое предприятие.

Работа, а не поддержка

"Мы гордимся, что за 20 лет работы никогда не просили и не получали государственных средств", - говорит Римиччи.
По его словам, за эти годы Locanda стала "опорой и ориентиром" для родителей, которые хотят понять, что станет с их детьми, когда те вырастут. Опыт заведения перенимают и за рубежом: например, похожий ресторан открылся в Кракове.
"Самое приятное, когда посетители понимают, что это такой же ресторан, как и все остальные. Я говорю: "мы обычный ресторан с еще одной хромосомой".
"Мы существуем для тех семей, которые действительно не знают, куда податься. Представьте, что происходит с 70-летними родителями, у которых есть тридцати- или сорокалетний сын с синдромом Дауна. Если у него нет брата, который возьмет на себя расходы, куда ему идти?".
В "Подсолнухах" оформлены 21 человек, 14 из них имеют хромосомную патологию. Все они являются полноценными работниками. Римиччи подчеркивает, что ни о каком "оказании поддержки речи не идет: ребята работают по сменам, имеют выходные, ходят в отпуск, как "все остальные люди в мире".
"Мы стараемся сделать ребят более независимыми, освободить их способности. Вы не представляете, какое я испытал удовольствие, когда один из ребят смог сам справиться с банкоматом", - признается глава заведения.
По словам Римиччи, им удалось сделать место, где разнообразие смешивается с нормальностью, которое, несмотря на все трудности, оказывается экономически устойчивым.
"Это работает на разрушение ментальных схем, которые мы создаем себе сами. К примеру, есть люди с синдромом ломкой Х-хромосомы, который близок к аутизму, у нас такой работает сомелье, он ведет себя очень спокойно и говорит с гостями на трех языках", - говорит собеседник агентства.
По мнению главы гуманитарного союза Sintesi, ресторан доказывает, что для людей с ограниченными возможностями можно сделать многое, "что они такие же, как и мы".
"Люди уходят от нас с улыбкой, потому что они увидели нечто особенное, что оказалось работающим. Мы даем им возможность почувствовать, что они сделали что-то хорошее", - говорит Римиччи.
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150 пицц в день и как "подвесить ужин"

Ресторан, само название которого является метафорой для детей с генетическим нарушением, рассчитан на 130 посадочных мест. Самый красивый из его залов расположен в саду, где находится фонтан, который помог починить отец одной из сотрудниц.
Тяжёлый для всего малого бизнеса период закрытия из-за карантина ресторану помогла пережить благотворительность. "Подсолнухи", по словам Римиччи, и раньше подкармливали окрестных бездомных и малоимущих, но в середине апреля, когда до открытия оставалась ещё пара недель, хозяева пиццерии связались с итальянским отделением Красного креста.
"Почти три недели мы бесплатно делали по 150 пицц в день, которые потом ребята из Красного креста распределяли между малообеспеченными семьями в нашем районе и бездомными на двух городских вокзалах", - сказал Римиччи.
В мае ресторану помогли уже сами посетители, когда распространение получила традиция "подвешенного ужина". Клиенты стали платить не только за себя, но за будущих посетителей, которые, возможно, не смогли бы позволить себе поесть не дома.
Сейчас держаться на плаву пиццерии удаётся благодаря вниманию СМИ и сотрудничеству с властями столичного региона Лацио. После очередной угрозы закрытия Locanda пригласила шефа с двумя звёздами Мишлен, который в среду устроил ужин для особых гостей, в том числе представителей властей. Входной билет на него стоил 100 евро.
А пока к "Подсолнухам" возвращаются обычные посетители - страх перед коронавирусом постепенно отступает, и Locanda вместе с ее удивительными сотрудниками снова готова принимать гостей.
"Сейчас в среднем приходят 30-40 человек за день, хотя раньше их было до 90. Пока нам из-за ограничений приходится обходиться только пиццами, закусками и десертами, часть кухни еще закрыта", - говорит глава заведения.
До того, как заняться социальными проектами, Римиччи работал кризисным менеджером для крупных компаний: "Я резал головы", - говорит он, но его нынешняя работа, хоть и не приносит много денег, даёт ему возможность каждый вечер ложиться спать с ясной головой и спокойной душой.
"Это мечта, которую мы воплотили при помощи страсти. Говорят, что когда делаешь работу, которая тебе нравится, ты никогда не устанешь, и мой девиз – "никто не должен остаться позади", - заявил Римиччи.
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