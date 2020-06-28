Союз автостраховщиков запустил новую информационную систему по ОСАГО

Данные в системе будут полностью доступны Банку России и федеральным органам исполнительной власти. А в ближайшие четыре года РСА планирует построить на основе АИС ОСАГО систему для сбора данных по всем видам страхования. Как отмечают в союзе, новая АИС имеет десятикратный потенциал роста производительности, чтобы поддержать расширение функционала в будущем.

Как отметили в союзе, предыдущая АИС ОСАГО перестала справляться с массивами информации. РСА объединяет 44 страховые компании, которые продают полисы "автогражданки" в России, контролирует соблюдение ими правил и обеспечивает взаимодействие. Кроме того, по закону союз обязан хранить все обращения и первичные документы в течение пяти лет — это миллионы файлов, которые вскоре превратятся в миллиарды, отмечают в РСА.