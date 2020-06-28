Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573575320.html
Союз автостраховщиков запустил новую информационную систему по ОСАГО
Новая автоматизированная информационная система (АИС) ОСАГО начинает работать в России с воскресенья, она позволит собирать, обрабатывать и хранить информацию... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:54
инфосистемы джет
осаго
владимир чистюхин
игорь юргенс
российский союз автостраховщиков
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152276/58/1522765831_0:36:3077:1767_1400x0_80_0_0_2fde8e62ac7028e076001f5a2cc33600.jpg
https://ria.ru/20200526/1571997655.html
https://ria.ru/20200526/1571982892.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152276/58/1522765831_0:36:3077:1767_1400x0_80_0_0_2fde8e62ac7028e076001f5a2cc33600.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152276/58/1522765831_343:0:3072:2047_1400x0_80_0_0_20a3765ddb578df761c5d0a4fe3e924a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152276/58/1522765831_684:0:2731:2047_1400x0_80_0_0_639a2beb6cc47672c5d0892441a3c8da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфосистемы джет, осаго, владимир чистюхин, игорь юргенс, российский союз автостраховщиков, центральный банк рф (цб рф), экономика

Союз автостраховщиков запустил новую информационную систему по ОСАГО

08:30 28.06.2020 (обновлено: 19:54 28.06.2020)
37804
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолисы ОСАГО
Полисы ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Полисы ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Новая автоматизированная информационная система (АИС) ОСАГО начинает работать в России с воскресенья, она позволит собирать, обрабатывать и хранить информацию по обязательной "автогражданке", сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).
Данные в системе будут полностью доступны Банку России и федеральным органам исполнительной власти. А в ближайшие четыре года РСА планирует построить на основе АИС ОСАГО систему для сбора данных по всем видам страхования. Как отмечают в союзе, новая АИС имеет десятикратный потенциал роста производительности, чтобы поддержать расширение функционала в будущем.
Оформление полиса ОСАГО
26 мая, 12:40
Страховщики перечислили нарушения ПДД, которые повлияют на цену ОСАГО
Создание системы сбора данных по "автогражданке" обошлось союзу в два миллиарда рублей. Разработчиком стала компания EPAM, базу ИТ-инфраструктуры предоставила компания "Инфосистемы Джет". На создание этой инфраструктуры ушло шесть месяцев.
"Этим проектом мы создаем единую платформу, подключаясь к которой страховые компании будут качественнее и быстрее оказывать услуги для автовладельцев, а Центральный банк получит оперативный инструмент для контроля их работы", — отметил глава РСА Игорь Юргенс. По его словам, система сделает взаимодействие участников страхового рынка более прозрачным.
Как отметили в союзе, предыдущая АИС ОСАГО перестала справляться с массивами информации. РСА объединяет 44 страховые компании, которые продают полисы "автогражданки" в России, контролирует соблюдение ими правил и обеспечивает взаимодействие. Кроме того, по закону союз обязан хранить все обращения и первичные документы в течение пяти лет — это миллионы файлов, которые вскоре превратятся в миллиарды, отмечают в РСА.
Ранее в июне зампред ЦБ Владимир Чистюхин отметил, что регулятор хочет поставить вопрос о том, кто должен вести базу ОСАГО. Среди возможных кандидатов он назвал сам Центральный банк, также это может быть какая-то организация при ЦБ. Юргенс выражал мнение, что АИС ОСАГО должна оставаться в ведении РСА.
Страховой полис ОСАГО
26 мая, 03:22
Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
226351223
Обсудить 0
Инфосистемы ДжетОСАГОВладимир ЧистюхинИгорь ЮргенсРоссийский союз автостраховщиковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Социальная сеть Facebook
Скоро начнется "охота на русских": опасную свободу ликвидируют
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Угон автомобиля
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Крым не будет просить Зеленского возобновить подачу воды, заявил Аксенов
Люди отдыхают у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Самолет Ан-2
В Приморье будут выпускать двухмоторный самолет на базе Ан-2
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев не соревноваться в способности обойти закон
Большинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
Россиянам напомнили, какая вода самая полезная
Сдача ЕГЭ
Кампания по проведению ЕГЭ-2020 начнется с пробных экзаменов 29 и 30 июня
Покупательница в супермаркете
Названы продукты, ускоряющие старение
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки выявили 6791 случай заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
07:23В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
07:19В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи
07:18Два человека погибли в ДТП на МКАД
07:07В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек
07:05Более 120 человек лечатся от COVID в инфекционной больнице №2 в Москве
06:45Китай выразил США протест из-за давления на китайские компании
06:25В Забайкалье число выявленных случаев COVID-19 достигло 3100
06:24Нацбанк Казахстана переехал из Алма-Аты в Нур-Султан
Лента новостейМолния