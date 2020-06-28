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В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:12
лукаш шумовский
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
право и справедливость
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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лукаш шумовский, рафал тшасковски, анджей дуда, польша, право и справедливость, в мире

В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки

08:12 28.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.
Представитель оппозиционного блока Гражданская платформа и Новочестная Рафал Тшасковский на местных выборах в Варшаве, Польша
26 июня, 11:13
Соцопрос показал равные шансы двух кандидатов в президенты Польши
Президент избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 27 тысяч участков для голосования, в том числе за рубежом.
Из-за пандемии коронавируса голосование проходит по смешанному принципу. Избиратели, не желающие посещать участки для голосования, могут отдать свой голос удаленно – по почте.

Кандидаты

На пост президента Польши претендуют 11 кандидатов: действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда; кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский; Владислав Косиняк-Камыш (Польская крестьянская партия); Роберт Бедронь (объединение левых сил); Шимон Холовня (независимый кандидат); Кшиштоф Босак (объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация"); Станислав Жултек ("Конгресс новых правых"); Марек Якубяк ("Федерация для Польской Республики"); Мирослав Пиотровский ("Движение Настоящая Европа"); Павел Танайно (беспартийный кандидат, представляющий предпринимателей); глава Союза труда, политик левых взглядов, Вальдемар Витковский.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
10 июня, 12:05
Качиньский пригрозил Польше кризисом в случае проигрыша Дуды на выборах

Тишина

Более чем за сутки до открытия избирательных участков в Польше наступил "день тишины". В соответствии с польским законодательством, "предвыборная тишина" наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.
В этот период запрещена публикация социологических опросов, в том числе exit poll, любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом нельзя срывать расклеенные ранее агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.
За нарушение режима тишины грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов.
Вид Варшавы
18 июня, 09:22
В ряде районов Польши голосование на выборах президента пройдет по почте

COVID и меры безопасности

В Польше до сих пор действует режим эпидемии, введенный распоряжением правительства в марте текущего года в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Государственная избирательная комиссия Польши по представлению министра здравоохранения Лукаша Шумовского решила, что в двух гминах (районах) страны, в которых так называемый показатель заболеваемости превышает 100 человек на 10 тысяч жителей, голосование пройдет исключительно по почте – это гмина Баранов Великопольского воеводства и гмина Маркловице Силезского воеводства. На остальной территории страны будут работать избирательные участки, а проголосовать по почте люди смогут по желанию.
На избирательных участках также предприняты серьезные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Расстояние между членами избирательной комиссии во время их работы не должно быть меньше 1,5 метра, они обязательно должны использовать маски и защитные щитки, на участках не должно быть скопления людей – не менее четырех квадратных метров на человека, будет обеспечена вентиляция помещений и дезинфицирующие жидкости. Избиратели обязаны находиться на избирательном участке, закрыв рот и нос маской или платком, снять которые можно только по просьбе члена комиссии для установления личности. Также избирателям рекомендовано во время голосования пользоваться своими ручками.
Исторические здания в районе Северная Прага в Варшаве
Вчера, 01:10
В Польше наступил день тишины перед президентскими выборами
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Лукаш ШумовскийРафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаПраво и справедливостьВ мире
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08:19Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
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