В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки

ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Избирательные участки открылись в Избирательные участки открылись в Польше , где проходят очередные выборы президента.

Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.

Президент избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 27 тысяч участков для голосования, в том числе за рубежом.

Из-за пандемии коронавируса голосование проходит по смешанному принципу. Избиратели, не желающие посещать участки для голосования, могут отдать свой голос удаленно – по почте.

Кандидаты

Тишина

Более чем за сутки до открытия избирательных участков в Польше наступил "день тишины". В соответствии с польским законодательством, "предвыборная тишина" наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.

В этот период запрещена публикация социологических опросов, в том числе exit poll, любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом нельзя срывать расклеенные ранее агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.

За нарушение режима тишины грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов.

COVID и меры безопасности

В Польше до сих пор действует режим эпидемии, введенный распоряжением правительства в марте текущего года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Государственная избирательная комиссия Польши по представлению министра здравоохранения Лукаша Шумовского решила, что в двух гминах (районах) страны, в которых так называемый показатель заболеваемости превышает 100 человек на 10 тысяч жителей, голосование пройдет исключительно по почте – это гмина Баранов Великопольского воеводства и гмина Маркловице Силезского воеводства. На остальной территории страны будут работать избирательные участки, а проголосовать по почте люди смогут по желанию.

На избирательных участках также предприняты серьезные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.