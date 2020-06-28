В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

ЯКУТСК, 28 июн – РИА Новости. Свыше 70% от общего числа заболевших коронавирусом в Якутии приходится на город Якутск, за прошедшие сутки выявлено 53 случая, сообщает оперативный штаб республики.
По данным оперштаба, за весь период в Якутии официально зарегистрировано 4128 случая коронавируса, 3187 человек полностью выздоровели, 31 летальный исход. В тяжелом состоянии находятся 34 человека. За сутки лабораториями республики обработан 4951 тест на коронавирус.
"В Якутии за сутки выявлено 53 случая коронавируса... 39 новых случаев коронавируса выявлено в Якутске... Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. За весь период выявлено 4128 случаев коронавируса, из них 3252 (78,8%) - в городе Якутске", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по указу главы республики Айсена Николаева ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля.
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