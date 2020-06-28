Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573575246.html
В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
Свыше 70% от общего числа заболевших коронавирусом в Якутии приходится на город Якутск, за прошедшие сутки выявлено 53 случая, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_65ff6b71b53db35342ddda7a47c1d3cc.jpg
https://ria.ru/20200626/1573493714.html
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_65ff6b71b53db35342ddda7a47c1d3cc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_89:0:1512:1067_1400x0_80_0_0_f6f62ac83adde1a973866bf1bed50af7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_267:0:1334:1067_1400x0_80_0_0_c2f164998b2d13b49211ce15816846aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), айсен николаев, якутск, общество

В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

08:08 28.06.2020
86
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 июн – РИА Новости. Свыше 70% от общего числа заболевших коронавирусом в Якутии приходится на город Якутск, за прошедшие сутки выявлено 53 случая, сообщает оперативный штаб республики.
По данным оперштаба, за весь период в Якутии официально зарегистрировано 4128 случая коронавируса, 3187 человек полностью выздоровели, 31 летальный исход. В тяжелом состоянии находятся 34 человека. За сутки лабораториями республики обработан 4951 тест на коронавирус.
Медицинский работник
26 июня, 06:38Распространение нового коронавируса
В Якутии продлили ограничительные меры до 1 июля
"В Якутии за сутки выявлено 53 случая коронавируса... 39 новых случаев коронавируса выявлено в Якутске... Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. За весь период выявлено 4128 случаев коронавируса, из них 3252 (78,8%) - в городе Якутске", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по указу главы республики Айсена Николаева ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутскОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
Кузнецкий мост и Кузнецкий проспект в Кемерово
Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
Медицинские работники
В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
Врач
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
Российские военные в Тартусе
Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
Корабли морских сил самообороны Японии
СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
Сеул, Южная Корея
В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
Карета скорой помощи, США
СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
Сотрудница скорой помощи в Бишкеке
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Союз автостраховщиков запустил новую информационную систему по ОСАГО
08:22Полиция подтвердила гибель двух людей при стрельбе в Калифорнии
08:19Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
Лента новостейМолния