В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба, за весь период в Якутии официально зарегистрировано 4128 случая коронавируса, 3187 человек полностью выздоровели, 31 летальный исход. В тяжелом состоянии находятся 34 человека. За сутки лабораториями республики обработан 4951 тест на коронавирус.

"В Якутии за сутки выявлено 53 случая коронавируса... 39 новых случаев коронавируса выявлено в Якутске... Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. За весь период выявлено 4128 случаев коронавируса, из них 3252 (78,8%) - в городе Якутске", - говорится в сообщении.