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Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 43 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T07:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, юрга, новокузнецк, кемеровская область, анжеро-судженск

Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса

07:46 28.06.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовКузнецкий мост и Кузнецкий проспект в Кемерово
Кузнецкий мост и Кузнецкий проспект в Кемерово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Кузнецкий мост и Кузнецкий проспект в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 28 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 43 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у сорока трех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Шестнадцать пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже семьсот четыре человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девятьсот девять больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточняет региональный оперштаб, девять новых случаев выявлено в Яйском районе, восемь – в Кемерово, шесть – в Юрге, по три – в Новокузнецке и Осинниках, по два – в Анжеро-Судженске, Белово, Беловском, Кемеровском и Мариинском районах, по одному – в Промышленновском, Тисульском, Тяжинском и Юргинском районах.
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 1622 случая заражения коронавирусом. Девять человек скончались, 704 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8648 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевЮргаНовокузнецкКемеровская областьАнжеро-Судженск
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