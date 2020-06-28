Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса

"Еще у сорока трех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Шестнадцать пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже семьсот четыре человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девятьсот девять больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.