Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса

КЕМЕРОВО, 28 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 43 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у сорока трех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Шестнадцать пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже семьсот четыре человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девятьсот девять больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточняет региональный оперштаб, девять новых случаев выявлено в Яйском районе, восемь – в Кемерово, шесть – в Юрге, по три – в Новокузнецке и Осинниках, по два – в Анжеро-Судженске, Белово, Беловском, Кемеровском и Мариинском районах, по одному – в Промышленновском, Тисульском, Тяжинском и Юргинском районах.
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 1622 случая заражения коронавирусом. Девять человек скончались, 704 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8648 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.