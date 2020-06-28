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Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T07:42
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, хубэй, воз, кембриджский университет, сша, в мире

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"

07:17 28.06.2020 (обновлено: 07:42 28.06.2020)
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© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты
© Depositphotos / Ugreen
Влияние коронавируса на лимфоциты . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
По словам профессора Невана Крогана, возглавляющего проект, у клеток вируса существуют "зловещие" нити, которые протыкают оболочки других клеток. "Наша гипотеза заключается в том, что они ускоряют заражение”, - сказал он.
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Отмечается, что открытие, сделанное учеными, может помочь найти новый подход к лечению COVID-19. Исследователи полагают, что для лечения заболевания могут использоваться препараты, разработанные против рака и ВИЧ, которые так же, как и коронавирус, пытаются найти "ахиллесову пяту" клеток человеческого организма.

Уникальные последовательности в белках SARS-CoV-2

Ранее специалисты Кембриджского университета провели исследование, в ходе которого выявили уникальные последовательности в белках возбудителя COVID-19. Сравнение со штаммами атипичной пневмонии SARS-CoV и штаммами зоонозного происхождения показало, что SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2, которым регулируется возможность его входа в человеческую клетку.
Исследователи полагают, что глобальная пандемия частично обусловлена этой точечной мимикрией, благодаря которой вирус может проникать в клетку при помощи фермента в белке ENaC-ɑ. При этом SARS-CoV-2 нарушает работу белка, а его низкая активность на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости и респираторным заболеваниям.
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"Странная" особенность коронавируса

Австралийские ученые провели исследование, в рамках которого изучали устойчивость живых организмов к инфекции. Они напомнили, что коронавирус связывается с рецептором ACE2 при помощи остроконечного белка — и чем крепче он может присоединиться, тем меньше вероятность его исчезновения из организма.
Выяснилось, что SARS-CoV-2 легче всего адаптировался к клеткам именно человека, а не других видов. В частности, даже штамм, распространенный у летучих мышей, оказался далеко не так хорошо приспособлен к своему носителю. Кроме того, специалисты не смогли найти вид, у которого коронавирус получил бы такое же распространение, как у людей.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
По последним данным организации, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 9,6 миллиона, число жертв приближается к 500 тысячам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйВОЗКембриджский университетСШАВ мире
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