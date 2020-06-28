Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19 , использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times

По словам профессора Невана Крогана, возглавляющего проект, у клеток вируса существуют "зловещие" нити, которые протыкают оболочки других клеток. "Наша гипотеза заключается в том, что они ускоряют заражение”, - сказал он.

Отмечается, что открытие, сделанное учеными, может помочь найти новый подход к лечению COVID-19. Исследователи полагают, что для лечения заболевания могут использоваться препараты, разработанные против рака и ВИЧ, которые так же, как и коронавирус, пытаются найти "ахиллесову пяту" клеток человеческого организма.

Уникальные последовательности в белках SARS-CoV-2

Ранее специалисты Кембриджского университета провели исследование, в ходе которого выявили уникальные последовательности в белках возбудителя COVID-19. Сравнение со штаммами атипичной пневмонии SARS-CoV и штаммами зоонозного происхождения показало, что SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2, которым регулируется возможность его входа в человеческую клетку.

Исследователи полагают, что глобальная пандемия частично обусловлена этой точечной мимикрией, благодаря которой вирус может проникать в клетку при помощи фермента в белке ENaC-ɑ. При этом SARS-CoV-2 нарушает работу белка, а его низкая активность на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости и респираторным заболеваниям.

"Странная" особенность коронавируса

Австралийские ученые провели исследование, в рамках которого изучали устойчивость живых организмов к инфекции. Они напомнили, что коронавирус связывается с рецептором ACE2 при помощи остроконечного белка — и чем крепче он может присоединиться, тем меньше вероятность его исчезновения из организма.

Выяснилось, что SARS-CoV-2 легче всего адаптировался к клеткам именно человека, а не других видов. В частности, даже штамм, распространенный у летучих мышей, оказался далеко не так хорошо приспособлен к своему носителю. Кроме того, специалисты не смогли найти вид, у которого коронавирус получил бы такое же распространение, как у людей.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.

По последним данным организации, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 9,6 миллиона, число жертв приближается к 500 тысячам.