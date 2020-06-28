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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573574782.html
В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 235 за сутки, один человек погиб, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T07:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, киргизия

В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки

07:14 28.06.2020 (обновлено: 07:33 28.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинские работники. Архивное фото
БИШКЕК, 28 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 235 за сутки, один человек погиб, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 28 июня 2020 года по республике зарегистрировано 235 новых случаев СOVID-19, 107 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончался один человек - 56-летняя женщина в Республиканской клинической больнице. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 30 пациентов. На стационарном лечении остаются 685 человек, из которых 20 - в реанимации.
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Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 27 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 739 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 4748. Умерли 47 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2242 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Киргизия
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