В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки

"На 28 июня 2020 года по республике зарегистрировано 235 новых случаев СOVID-19, 107 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончался один человек - 56-летняя женщина в Республиканской клинической больнице. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 30 пациентов. На стационарном лечении остаются 685 человек, из которых 20 - в реанимации.