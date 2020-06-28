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В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики подбили украинскую боевую машину пехоты БМП-2 после обстрела силовиками окраины Донецка. Об этом РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T07:34
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
бмп-2
донецк (донецкая область)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, бмп-2, донецк (донецкая область), в мире

В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка

07:07 28.06.2020 (обновлено: 07:34 28.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики подбили украинскую боевую машину пехоты БМП-2 после обстрела силовиками окраины Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.
Кроме того, по данным ДНР, убит один украинский военнослужащий, еще двое ранены. Благодаря подавлению огневой точки украинских военных сотрудники МЧС смогли добраться до двух домов, загоревшихся в результате обстрела со стороны силовиков, отметили в управлении Народной милиции.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в свою очередь, сообщили, что в результате обстрела в субботу вечером западной окраины Донецка была повреждена школа в поселке шахты Трудовская. Убитых и раненых среди мирного населения нет.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Вчера, 20:17
В ДНР заявили об обстреле украинскими военными жилых домов
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаБМП-2Донецк (Донецкая область)В мире
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