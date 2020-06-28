В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка

Кроме того, по данным ДНР, убит один украинский военнослужащий, еще двое ранены. Благодаря подавлению огневой точки украинских военных сотрудники МЧС смогли добраться до двух домов, загоревшихся в результате обстрела со стороны силовиков, отметили в управлении Народной милиции.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в свою очередь, сообщили, что в результате обстрела в субботу вечером западной окраины Донецка была повреждена школа в поселке шахты Трудовская. Убитых и раненых среди мирного населения нет.