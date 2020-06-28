https://ria.ru/20200628/1573574673.html
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики подбили украинскую боевую машину пехоты БМП-2 после обстрела силовиками окраины Донецка. Об этом РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T07:07
2020-06-28T07:34
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
бмп-2
донецк (донецкая область)
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200627/1573568344.html
3
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571922370_0:34:1998:1158_1400x0_80_0_0_53917898735950ce4eff91b0039df100.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, бмп-2, донецк (донецкая область), в мире