https://ria.ru/20200628/1573574598.html
В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 17 новых случаев коронавирусной инфекции и семь бессимптомных носителей, из больниц выписали семь пациентов, следует из сообщения РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T06:34
2020-06-28T06:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
воз
тайвань
ухань
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хубэй
тайвань
ухань
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, хубэй, воз, тайвань, ухань
ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Китай
за минувшие сутки выявил 17 новых случаев коронавирусной инфекции и семь бессимптомных носителей, из больниц выписали семь пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 17 новых случаев 14 - локальные (все в Пекине
), три - ввозные.
Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 500 случаев коронавирусной инфекции, 78 451 человек выздоровели, 415 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1902, выздоровели 1816 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено семь таких случаев, из карантина выпустили пять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 106 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге
за все время эпидемии было выявлено 1197 случаев заражения (семь человек скончались, 1095 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване
заразились 447 человек (семь скончались, 435 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.