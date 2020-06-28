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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573574598.html
В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 17 новых случаев коронавирусной инфекции и семь бессимптомных носителей, из больниц выписали семь пациентов, следует из сообщения РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T06:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
воз
тайвань
ухань
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хубэй
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572932356_0:268:3072:1996_1400x0_80_0_0_51840313b0303b8d9ddde10f46dcd3f3.jpg
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, хубэй, воз, тайвань, ухань

В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19

06:34 28.06.2020
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© REUTERS / Martin PollardПолицейские у оптового рынка "Синьфади" в Пекине
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
© REUTERS / Martin Pollard
Полицейские у оптового рынка "Синьфади" в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 17 новых случаев коронавирусной инфекции и семь бессимптомных носителей, из больниц выписали семь пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 17 новых случаев 14 - локальные (все в Пекине), три - ввозные.
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Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 500 случаев коронавирусной инфекции, 78 451 человек выздоровели, 415 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1902, выздоровели 1816 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено семь таких случаев, из карантина выпустили пять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 106 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1197 случаев заражения (семь человек скончались, 1095 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 447 человек (семь скончались, 435 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйВОЗТайваньУхань
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