https://ria.ru/20200628/1573574552.html
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Известная киргизская певица Асель Кадырбекова оказалась в реанимации после ДТП в Бишкеке. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T06:08
2020-06-28T06:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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бишкек, в мире
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
Известная киргизская певица Асель Кадырбекова оказалась в реанимации после ДТП в Бишкеке
. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан
.
Инцидент произошел в пятницу, автомобиль Toyota Camry столкнулся с машиной охранного агентства.
По словам руководителя Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, 29-летняя певица находится в коме, ее состояние оценивается как тяжелое, у нее поврежден головной мозг, сломаны ключица и шейные позвонки. Медики надеются провести Кадырбековой операцию, когда она выйдет из комы.
Кадырбекова является супругой известного киргизского певца Нурлана Насипа. Она активно развивает свой блог в соцсетях, у нее два миллиона подписчиков в Instagram.