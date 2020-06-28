В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки

Днем ранее сообщалось о 687 новых случаях и шести летальных исходах.

По информации института, всего в Германии выявили 193 499 зараженных коронавирусом, 8957 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели 177,7 тысячи человек.