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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573574521.html
В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 256, еще три человека скончались, сообщает институт Роберта... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T06:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
воз
бавария
берлин (город)
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баден-вюртемберг
бавария
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1400x0_80_0_0_4e952b2783defd383f5f674047cad926.jpg
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, воз, бавария, берлин (город)

В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки

06:07 28.06.2020
518
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 256, еще три человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 687 новых случаях и шести летальных исходах.
По информации института, всего в Германии выявили 193 499 зараженных коронавирусом, 8957 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели 177,7 тысячи человек.
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Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 294), Северном Рейне-Вестфалии (42 723) и Баден-Вюртемберге (35 530). В Берлине зарегистрированы 8168 случаев инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергВОЗБаварияБерлин (город)
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