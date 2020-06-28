Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Местная полиция подтвердила, что человек, устроивший стрельбу в супермаркете Местная полиция подтвердила, что человек, устроивший стрельбу в супермаркете Walmart в городе Ред Блафф, был ранен в перестрелке с правоохранителями, сообщается на официальной странице полиции

"Примерно в 15:30 офис шерифа округа Техама вызвал сотрудников полиции Ред Блафф для реагирования на стрельбу в распределительном центре Walmart на шоссе 99W. Два офицера полиции Ред Блафф и сержант полиции первыми придыли на место происшествия", - сообщают силовики.

После прибытия полицейских мужчина несколько раз выстрелил в офицеров. Они открыли ответный огонь из служебного оружия, обезвредив подозреваемого.

"Никто из сотрудников на месте происшествия не пострадал во время этого инцидента, состояние подозреваемого на момент публикации пресс-релиза неизвестно", - уточняют в полиции.

РИА Новости на момент сдачи материала не удалось получить оперативный комментарий в полиции города Ред Блафф.

По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 15.30 по местному времени (1.30 мск) во время пересменки. По информации газеты New York Times, белый автомобиль въехал в двери распределительного пункта, очевидцы слышали около 50 выстрелов.

Как сообщает издание Record Searchlight со ссылкой на помощника шерифа Фила Джонсона, подозреваемый перед тем, как открыть стрельбу, сделал четыре круга по парковке, потом врезался в здание. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой. По словам Джонсона, раненному в перестрелке с полицией злоумышленнику сделали операцию.

Джонсон не исключил, что инцидент может быть связан с другой стрельбой, произошедшей ранее в этот день, в результате чего погибли три человека.