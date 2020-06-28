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СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
Стрелявший по людям в распределительном пункте компании Walmart в американском городе Ред Блафф в Калифорнии ранен и отправлен в больницу Праведной Елисаветы,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T05:20
стрельба в калифорнии
в мире
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353
60
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60
стрельба в калифорнии, в мире

СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован

05:20 28.06.2020
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© Flickr / Kevin SpencerКарета скорой помощи, США
Карета скорой помощи, США
© Flickr / Kevin Spencer
Карета скорой помощи, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Стрелявший по людям в распределительном пункте компании Walmart в американском городе Ред Блафф в Калифорнии ранен и отправлен в больницу Праведной Елисаветы, сообщает местный телеканал KRCR.
"Предполагаемый подозреваемый в стрельбе был ранен и доставлен в местную больницу к югу от Ред Блафф, штат Калифорния", - сообщил телеканал со ссылкой на представителя городской администрации Рика Крабтри.
Менеджер по связям с общественностью больницы Праведной Елисаветы Эллисон Хендриксон ранее сообщила РИА Новости, что в больницу доставлены двое погибших и четверо раненых в удовлетворительном состоянии.
По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 15.30 по местному времени (1.30 мск) во время пересменки.
Полиция в США
22 июня, 12:16
В Северной Каролине два человека погибли при стрельбе и наезде автомобиля
Отмечается, что на место происшествия прибыли по меньшей мере пять машин скорой помощи, также приехали сотрудники полиции и пожарные.
По информации газеты New York Times, очевидцы слышали около 50 выстрелов. Сообщается также, что в ходе инцидента белый автомобиль въехал в двери распределительного пункта.
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Стрельба в КалифорнииВ мире
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