Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили

Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото

Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане

ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту в очередной раз отложен из-за погодных условий.

Первоначальной датой запуска ракеты было 18 июня, однако тогда пуск не состоялся из-за сильного ветра. Затем он был отложен еще раз.

На орбиту должны быть выведены спутники 21 заказчика из 13 стран. Космические аппараты массой до 150 килограммов должны отделиться от ракеты спустя 1 час 44 минуты после ее запуска. Спутники предназначены для выполнения наблюдения за Землей, обеспечения телекоммуникации, проведения научных исследований.

Запуск должен стать первым в рамках программы SSMS (Small Spacecraft Mission Service), которая осуществляется для отправки на орбиту малых спутников.