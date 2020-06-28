https://ria.ru/20200628/1573574371.html
Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту в очередной раз отложен из-за погодных условий. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T05:11
2020-06-28T05:11
хочу стать космонавтом
arianespace
французская гвиана
южная америка
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https://ria.ru/20200620/1573216997.html
французская гвиана
южная америка
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
arianespace, французская гвиана, южная америка
ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту в очередной раз отложен из-за погодных условий.
Прямая трансляция ведется на YouTube канале
компании-оператора космодрома Arianespace
.
Первоначальной датой запуска ракеты было 18 июня, однако тогда пуск не состоялся из-за сильного ветра. Затем он был отложен еще раз.
На орбиту должны быть выведены спутники 21 заказчика из 13 стран. Космические аппараты массой до 150 килограммов должны отделиться от ракеты спустя 1 час 44 минуты после ее запуска. Спутники предназначены для выполнения наблюдения за Землей, обеспечения телекоммуникации, проведения научных исследований.
Запуск должен стать первым в рамках программы SSMS (Small Spacecraft Mission Service), которая осуществляется для отправки на орбиту малых спутников.
Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане
(департамент Франции в Южной Америке
). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.