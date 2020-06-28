Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200628/1573574371.html
Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту в очередной раз отложен из-за погодных условий. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T05:11
хочу стать космонавтом
arianespace
французская гвиана
южная америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148944/38/1489443863_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_f5517439c6bd10db7a9adb74693a22a2.jpg
https://ria.ru/20200620/1573216997.html
французская гвиана
южная америка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/148944/38/1489443863_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_f5517439c6bd10db7a9adb74693a22a2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148944/38/1489443863_225:0:2048:1367_1400x0_80_0_0_d8b21d45d6e9d2c1091c79cdbf0bb2c2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148944/38/1489443863_510:0:1877:1367_1400x0_80_0_0_e71b8504403e7cccb34c30f3c276b50e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
arianespace, французская гвиана, южная америка

Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили

05:11 28.06.2020
478
© Flickr / ESA/ S.CorvajaРакета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
© Flickr / ESA/ S.Corvaja
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту в очередной раз отложен из-за погодных условий.
Прямая трансляция ведется на YouTube канале компании-оператора космодрома Arianespace.
Первоначальной датой запуска ракеты было 18 июня, однако тогда пуск не состоялся из-за сильного ветра. Затем он был отложен еще раз.
Стартовый стол с РБ Фрегат на космодроме Куру во Французской Гвиане
20 июня, 03:04РИА Наука
На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
На орбиту должны быть выведены спутники 21 заказчика из 13 стран. Космические аппараты массой до 150 килограммов должны отделиться от ракеты спустя 1 час 44 минуты после ее запуска. Спутники предназначены для выполнения наблюдения за Землей, обеспечения телекоммуникации, проведения научных исследований.
Запуск должен стать первым в рамках программы SSMS (Small Spacecraft Mission Service), которая осуществляется для отправки на орбиту малых спутников.
Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.
012320
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомArianespaceФранцузская ГвианаЮжная Америка
Рекомендуем
Джо Байден
Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
Российские военные в Тартусе
Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
Корабли морских сил самообороны Японии
СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
Львовский журналист Остап Дроздов
Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
Сотрудница скорой помощи в Бишкеке
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Карета скорой помощи, США
СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
Сеул, Южная Корея
В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
Полиция США
В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
Российские рубли
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Подводная лодка проекта Ясень-М
Названы сроки передачи флоту новейшей атомной подлодки "Казань"
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
Лесной пожар в Камчатском крае
Врач рассказал об особенных последствиях лесных пожаров в этом году
Парк развлечений Диснейленд в Калифорнии
Работники "Диснейленда" в США протестуют против скорого открытия парка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Союз автостраховщиков запустил новую информационную систему по ОСАГО
08:22Полиция подтвердила гибель двух людей при стрельбе в Калифорнии
08:19Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
Лента новостейМолния