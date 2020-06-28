https://ria.ru/20200628/1573574339.html
Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
Ансамбль песни и пляски Южного военного округа, который приехал в Сирию для участия в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T05:05
2020-06-28T05:05
война в сирии
центральный военный округ
южный военный округ
тартус (город)
сирия
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тартус (город)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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центральный военный округ, южный военный округ, тартус (город), сирия