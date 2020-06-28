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Война в Сирии
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Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
Ансамбль песни и пляски Южного военного округа, который приехал в Сирию для участия в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T05:05
война в сирии
центральный военный округ
южный военный округ
тартус (город)
сирия
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центральный военный округ, южный военный округ, тартус (город), сирия

Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии

05:05 28.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийские военные в Тартусе
Российские военные в Тартусе
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российские военные в Тартусе. Архивное фото
ТАРТУС (Сирия), 28 июн - РИА Новости. Ансамбль песни и пляски Южного военного округа, который приехал в Сирию для участия в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, остался, чтобы дать полноценный концерт для военнослужащих группировки Вооруженных сил РФ.
"Мы приехали издалека, почему мы должны приехать с одним концертом? Мы попросили, дайте нам возможность выступить для наших военнослужащих. Они же ждут", - отметил начальник ансамбля Игорь Марченко.
Концерт устроили на российском пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Ансамбль исполнял в основном песни на морскую тематику, так как большинство служащих, которые пришли на концерт, - моряки. Отдельным номером военнослужащие ЮВО спели "Полюшко поле" на арабском языке.
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"Был такой конкурс, его проводил ЦВО, и нужно было из нашего ЮВО отправить кого-нибудь. На наших мероприятиях бригадных я иногда пела, выступала, и так получилось, что кто-то заметил, что у меня есть какие-то данные. И я выступила, и отправили на конкурс. Так началась моя творческая карьера", - рассказала Лариса Яковенко, солировавшая на арабском языке.
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Война в СирииЦентральный военный округЮжный военный округТартус (город)Сирия
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