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В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
Два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре компании Walmart в городе Ред Блафф в Калифорнии, еще четверо ранены, сообщила РИА Новости РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T07:27
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РИА Новости
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walmart, калифорния, сша, в мире

В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart

04:36 28.06.2020 (обновлено: 07:27 28.06.2020)
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© Fotolia / Dominik HerzПолиция США
Полиция США
© Fotolia / Dominik Herz
Полиция США. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре компании Walmart в городе Ред Блафф в Калифорнии, еще четверо ранены, сообщила РИА Новости менеджер по связям с общественностью больницы Праведной Елисаветы Эллисон Хендриксон.
По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 15.30 по местному времени (1.30 мск) во время пересменки, всего раздались около 50 выстрелов. В это время в двери распределительного пункта въехал белый автомобиль.
Как сообщает издание Record Searchlight со ссылкой на помощника шерифа Фила Джонсона, подозреваемый перед тем, как открыть стрельбу, сделал четыре круга по парковке, потом врезался в здание. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой.
Нападавший, как заявили в местной полиции, был обезврежен после того, как открыл огонь по подоспевшим стражам порядка.
Как передает телеканал KRCR, подозреваемый получил ранение и был доставлен в больницу Праведной Елисаветы. По словам Джонсона, злоумышленнику сделали операцию.
По словам медиков, все раненые при стрельбе находятся в удовлетворительном состоянии.
На место происшествия прибыли по меньшей мере пять машин скорой помощи, а также сотрудники полиции и пожарные, сообщает New York Times.
Полиция в США
22 июня, 12:16
В Северной Каролине два человека погибли при стрельбе и наезде автомобиля
3791519810
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WalmartКалифорнияСШАВ мире
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