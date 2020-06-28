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Врач рассказал об особенных последствиях лесных пожаров в этом году
Лесные пожары этим летом могут стать особенно сложным испытанием для россиян. Дым от горящих лесов в сочетании с последствиями коронавируса может дать... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T04:02
александр карабиненко
здоровье - общество
общество
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александр карабиненко, здоровье - общество, общество

Врач рассказал об особенных последствиях лесных пожаров в этом году

04:02 28.06.2020
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© РИА Новости / Федеральное агентство лесного хозяйства / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Камчатском крае
Лесной пожар в Камчатском крае
© РИА Новости / Федеральное агентство лесного хозяйства
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лесные пожары этим летом могут стать особенно сложным испытанием для россиян. Дым от горящих лесов в сочетании с последствиями коронавируса может дать непредсказуемый эффект, рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог Александр Карабиненко.
Дым, гарь и смог от лесных пожаров всегда опасны для здоровья, особенно для дыхательной системы. А в условиях пандемии коронавируса COVID-19, который в первую очередь поражает легкие, воздействие этих факторов может серьезно влиять на самочувствие. В группе риска могут оказаться и те, кто болен, и те, кто уже выздоровел, поскольку процесс восстановления легких после COVID-19 может занимать год и даже больше. Учитывая, что болезнь и ее последствия еще мало изучены, можно только предположить, как на этих людях скажется ситуация с лесными пожарами, объяснил в эфире радио Sputnik Александр Карабиненко.
"Предварительно сказать нельзя, но, наверняка, люди себя будут чувствовать хуже, чем обычно. Хотя все индивидуально. Для одних резкие запахи — это нормально и кроме першения в горле никак не проявляется. Другие в такой ситуации начинают рвать на себе рубашку и говорить, что воздуха не хватает. Но не каждый, переболевший коронавирусом, будет себя так чувствовать. Трудно представить, что такое возможно", - считает пульмонолог.
В период масштабных лесных пожаров, таких как были, например, в 2010 году, людям рекомендуют временно уезжать из опасных регионов при возникновении плохого самочувствия. В условиях пандемии коронавируса сделать это сложнее. Но в случае необходимости можно прибегнуть к средствам, которыми располагает медицина, рассказал Александр Карабиненко.
"Если человек действительно будет испытывать какие-то затруднения с дыханием, тогда надо пользоваться кислородными установками. У нас есть концентраторы кислорода для таких больных, которым надо улучшить свою дыхательную функцию и обогатить организм кислородом. Это проблема гипотетическая, и она может протекать у каждого человека по-разному. Но надо предполагать, что больные, перенесшие COVID-19, будут себя чувствовать хуже остальных", - рассказал врач в интервью радио Sputnik.
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Александр КарабиненкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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