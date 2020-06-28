Врач рассказал об особенных последствиях лесных пожаров в этом году

Дым, гарь и смог от лесных пожаров всегда опасны для здоровья, особенно для дыхательной системы. А в условиях пандемии коронавируса COVID-19, который в первую очередь поражает легкие, воздействие этих факторов может серьезно влиять на самочувствие. В группе риска могут оказаться и те, кто болен, и те, кто уже выздоровел, поскольку процесс восстановления легких после COVID-19 может занимать год и даже больше. Учитывая, что болезнь и ее последствия еще мало изучены, можно только предположить, как на этих людях скажется ситуация с лесными пожарами, объяснил в эфире радио Sputnik Александр Карабиненко.