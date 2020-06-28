Работники "Диснейленда" в США протестуют против скорого открытия парка

Телеканал сообщает, что более ста украшенных автомобилей проехали вокруг пустого комплекса "Диснейленда". Находящиеся в машинах сотрудники парка постоянно сигналили, выражали недовольство и призывали к безопасности и изменению планов по открытию комплекса. Отмечается, что мероприятие было организовано профсоюзом, который представляет около 17 тысяч сотрудников "Диснейленда".

Сообщается, что руководство парка выразило сожаление в связи с проведением протеста, заявив, что акция проходит как раз в то время, когда они пытаются учесть все необходимые меры и вернуть людей на работу.