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Работники "Диснейленда" в США протестуют против скорого открытия парка
Сотрудники парка "Диснейленд" в американском штате Калифорния устроили акцию протеста против планов по скорому открытию на фоне пандемии коронавируса, сообщает... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T03:58
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коронавирус covid-19, уолт дисней, калифорния, сша

Работники "Диснейленда" в США протестуют против скорого открытия парка

03:47 28.06.2020 (обновлено: 03:58 28.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПарк развлечений "Диснейленд" в Калифорнии
Парк развлечений Диснейленд в Калифорнии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Парк развлечений "Диснейленд" в Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники парка "Диснейленд" в американском штате Калифорния устроили акцию протеста против планов по скорому открытию на фоне пандемии коронавируса, сообщает телеканал CBS Los Angeles.
Ранее сообщалось, что парк "Диснейленд" и "Парк приключений Диснея в Калифорнии" планирует открыться 17 июля. Однако на этой неделе открытие тематического парка было перенесено на неопределенный срок в связи с поздней публикацией рекомендаций по работе со стороны властей. Новую дату открытия в компании не сообщили.
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Телеканал сообщает, что более ста украшенных автомобилей проехали вокруг пустого комплекса "Диснейленда". Находящиеся в машинах сотрудники парка постоянно сигналили, выражали недовольство и призывали к безопасности и изменению планов по открытию комплекса. Отмечается, что мероприятие было организовано профсоюзом, который представляет около 17 тысяч сотрудников "Диснейленда".
Сообщается, что руководство парка выразило сожаление в связи с проведением протеста, заявив, что акция проходит как раз в то время, когда они пытаются учесть все необходимые меры и вернуть людей на работу.
Парк "Диснейленд" был в середине марта закрыт из-за коронавируса. В 2019 году "Диснейленд" в Калифорнии посетили 18,7 миллиона человек — это второй по посещаемости парк развлечений в мире и в США.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Уолт ДиснейКалифорнияСША
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