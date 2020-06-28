В Мексике число заражений COVID-19 выросло на 4410 за сутки

"В Мексике 212 802 подтвержденных случая, еще 67 099 ожидают результата анализов", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

За сутки подтверждены 602 смерти от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последний месяц, общее число с начала эпидемии достигло 26 381, изучаются анализы еще 1972 умерших.