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Распространение нового коронавируса
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В Мексике число заражений COVID-19 выросло на 4410 за сутки
За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике выросло на 4410 и составляет 212 802, подтверждены еще 602 смерти от осложнений... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T03:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кортес
воз
мехико (город)
мексика
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мехико (город)
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, кортес, воз, мехико (город), мексика

В Мексике число заражений COVID-19 выросло на 4410 за сутки

03:33 28.06.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике выросло на 4410 и составляет 212 802, подтверждены еще 602 смерти от осложнений из-за коронавируса, сообщил директор здравоохранения минздрава страны Рикардо Кортес.
"В Мексике 212 802 подтвержденных случая, еще 67 099 ожидают результата анализов", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
За сутки подтверждены 602 смерти от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последний месяц, общее число с начала эпидемии достигло 26 381, изучаются анализы еще 1972 умерших.
С понедельника вступают в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальный уровень угрозы (красный) заражения COVID-19 снижен до оранжевого - высокая опасность. Поэтапно откроются центральные городские площади, универмаги и отели, будет разрешено занятие спортом на открытом воздухе, заработают рестораны, рынки и салоны красоты.
Под запретом при оранжевом уровне опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КортесВОЗМехико (город)Мексика
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